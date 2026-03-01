Sven Kums komt met heel verrassend advies voor Anderlecht en schuift opvallende naam naar voren

Anderlecht wacht al bijna tien jaar op een nieuwe trofee en blijft zoeken naar stabiliteit. Sven Kums volgde de situatie van dichtbij en ziet waar het volgens hem misloopt. Hij schuift zelfs een opvallende naam naar voren als mogelijke oplossing.

Anderlecht stelt de laatste jaren teleur en blijft in een lange crisis vastzitten. Dit jaar bereikte de club opnieuw de bekerfinale. Als het die opnieuw verliest dan zit het aan een reeks van 10 jaar zonder prijs.

Sven Kums speelde 78 wedstrijden voor paars-wit. Hij blijft de ploeg steunen. "Meer dan Anderlecht is Gent mijn club geworden en gebleven, ook al ga ik nog graag kijken in Brussel. Dat komt door de prijzen en de vele momenten die ik daar beleefde, iets wat bij Anderlecht ontbrak", zegt de voormalige middenvelder bij de Zondag.

Anderlecht is nog steeds op zoek naar nieuwe figuren die het sportieve project ondersteunen. Een trainer lijkt niet meer de grootste prioriteit te zijn. De spelers zijn tevreden met Jérémy Taravel, maar volgens Kums moet de club snel knopen doorhakken.

Opvallend advies voor sportieve toekomst van Anderlecht

"Ik speelde er in een slechte periode van de club. En ze zijn er nog niet uit, ze moeten dringend eens keuzes maken welke coach — uiteindelijk altijd een passant — en over het type spelers dat past bij het DNA van de club."



"Union is daarin een voorbeeld. Ja, ik heb me ook al afgevraagd waarom ze Chris O’Loughlin niet proberen aan te trekken als technisch directeur", besluit Kums. Aan de andere kant van Brussel zouden ze het niet appreciëren.