Arbnor Muja droomt groot met STVV: "Ik wil de reguliere competitie winnen"

Er lijkt maar geen einde te komen aan het sprookje van STVV. Na 26 wedstrijden staan de Kanaries op een knappe tweede plaats.

Als STVV zaterdagavond kan winnen van Antwerp, staan de mannen van Wouter Vrancken weer tijdelijk met één punt voorsprong aan de leiding. Union speelt zondag op bezoek bij Westerlo.

Weerzien met Antwerp

In de wedstrijd tegen Antwerp staat Arbnor Muja van STVV oog in oog met zijn ex-club. Antwerp zit in een moeilijke periode, een groot contrast met STVV. "Twee jaar geleden speelden we nog Champions League, nu staan ze een stuk lager in de stand," zei Muja bij HLN.

"Een grote terugval. Ik hoop dat ze het kunnen rechttrekken," klonk het bij Muja, die nog steeds veel respect heeft voor zijn ex-club. "Al wil ik zaterdag natuurlijk maar één ding: zelf winnen op de Bosuil."

Kanaries in Europa

Muja hoopt op Europees voetbal met STVV en droomt misschien zelfs van meer. "Ik wil de reguliere competitie winnen. Dan zijn we zeker van Europees voetbal," zei de 27-jarige Muja.

Dromen van de titel?

"Als we de laatste wedstrijd winnen tegen Union, dan gaan we met een enorm voordeel de play-offs in." De Albanees steekt zijn ambitie niet onder stoelen of banken. "Wie weet volgt er dan binnenkort nog een feestje."