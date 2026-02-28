De opvallende statistiek van Thibaut Courtois tegen Manchester City

De opvallende statistiek van Thibaut Courtois tegen Manchester City

Thibaut Courtois gaf met een knipoog toe vlak voor de loting van de achtste finales van de Champions League dat hij het een beetje beu is om tegen Manchester City te spelen. De opvallende cijfers bewijzen zijn mening

Thibaut Courtois maakte een grapje voorafgaand aan de loting van de achtste finales van de Champions League, waarbij Real Madrid het kon opnemen tegen Sporting of Manchester City: "Iedereen weet wat er zal gebeuren: het wordt Manchester City," zei hij.

Een verwijzing naar het feit dat de twee Europese voetbalgiganten elk seizoen elkaar op een bepaald moment in de Champions League tegenkomen. En Courtois had het bij het juiste eind: opnieuw levert de loting een dubbele confrontatie tussen Manchester City en Real Madrid op.

15 confrontaties

Het cijfer is bizar: sinds het seizoen 2012-2013 hebben de twee teams elkaar al 15 keer ontmoet. Voor Thibaut Courtois valt er zelfs een nog opvallendere statistiek op te stellen.

Meer bij Real Madrid dan bij Chelsea

Voor deze komende dubbele confrontatie heeft de doelman van Real Madrid Manchester City al negen keer getroffen in het shirt van de Koninklijke, meer dan de acht keer dat hij de Engelse topclub tegenkwam bij Chelsea. En dat terwijl het in Chelsea’s geval gaat om twee teams uit dezelfde competitie.

Matige statistieken tegen City


Deze statistiek zal natuurlijk verder oplopen met de achtste finales en mogelijk in de komende seizoenen. Het probleem is dat Courtois’ balans tegen de Citizens niet goed is: 8 nederlagen, 3 gelijke spelen en slechts 6 overwinningen in 17 duels. Met Real Madrid is dat 5 nederlagen, 3 overwinningen en 1 gelijkspel. Niet echt veelbelovend.

Manchester City
Real Madrid
Thibaut Courtois

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 20:45 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 01/03 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 01/03 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 01/03 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/03 FCV Dender EH FCV Dender EH

