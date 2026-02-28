Binnenkort als kampioen met Union SG naar WK met Rode Duivels? "Gevoel dat Genk niet in me geloofde"

Auteur van een goed seizoen bij Union Sint-Gillis heeft Kamiel Van de Perre onlangs een mogelijke selectie bij de Rode Duivels ter sprake gebracht. De speler zegt niet geobsedeerd te zijn door dit onderwerp.

Kamiel Van de Perre is dit seizoen onmiskenbaar een van de essentiële schakels in de Union-motor. Alle competities samen kwam de middenvelder al 33 keer in actie en hij stelde zelden teleur. Dergelijke prestaties zijn Rudi Garcia zeker niet ontgaan.

Kamiel Van de Perre binnenkort Rode Duivel? 

Maar kan de speler echt hopen op een selectie? Gezien de concurrentie lijkt dat moeilijk. De centrale middenvelder is daar niet echt mee bezig: "Ik heb aan het begin van het seizoen een voorselectie gekregen. Maar het is niet iets waar ik mee geobsedeerd ben. Mijn enige doel is om het goed te doen bij Union."

"Als ik blijf progressie maken, komt er misschien wel een kans. Er staan nog altijd spelers voor mij, dus moet ik mijn kwaliteiten blijven tonen", voegde hij eraan toe aan de microfoon van Sudinfo. De 22-jarige heeft nog nooit rechtstreeks contact gehad met de bondscoach.

Genk geloofde niet in Van de Perre, Union SG wel

"Aangezien ik al voor de U21 heb gespeeld, heb ik af en toe contact gehad met de staf van de nationale ploeg, maar nog niet rechtstreeks met Rudi Garcia", aldus nog de middenvelder. Hij weet ondertussen wel al hoe het kan lopen in een carrière.


Bij KRC Genk zat hij bij de B-kern, nu maakt hij indruk bij Union SG: "Ik had het gevoel dat Genk niet in mijn kunnen geloofde", klonk het in La Dernière Heure daarover. Het gevolg was logisch: uit elkaar gaan in onderling overleg.

