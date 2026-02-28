Pijnlijk! Dit astronomische bedrag dreigt Manchester United te moeten betalen na ontslag Amorim

Ruben Amorim werd begin dit jaar ontslagen als coach van Manchester United. De Portugees kreeg de trein niet op de rails, maar lijkt zich wel nog aan een pak miljoenen te mogen verwachten.

Amorim had in Portugal uitstekend werk verricht bij Sporting en werd door United aanzien als dé man die de boel recht kon trekken. Niets was echter minder waar. De Portugees kreeg geen lijn in de resultaten en leek ook niet goed op te kunnen schieten met de clubleiding.

Begin januari werd hij de laan uitgestuurd na tegenvallende resultaten. Zijn laatste duel zou uiteindelijk tegen Leeds (1-1) zijn. In de 63 wedstrijden die hij United coachte, pakte hij gemiddeld 1,43 punten.

Ontslag Amorim zou 18 miljoen euro kunnen kosten

Amorim blijft alvast niet met een financiële kater achter. Volgens Sky Sports heeft United bevestigd dat het ontslag van Amorim (en zijn assistenten) 15,9 miljoen pond (zo'n 18 miljoen euro) zou kunnen gaan kosten.

Een astronomische som. Ondertussen vergaat het United wel een pak beter. Michael Carrick kreeg de trein wél op de rails en parkeert de club uit Manchester voorlopig op de vierde plek.

Met Senne Lammens tussen de palen is de heropleving van United ook Belgisch getint. De voormalige doelman van Antwerp kwam aan onder Amorim en is ondertussen het vaste sluitstuk geworden op Old Trafford.



