Bestemming Leipzig: iedereen weet waar hij aan toe is

Geen twee zonder drie. In het Zwitserse Nyon werd om 14 uur geloot voor de 1/8e finales van de Conference League. En eigenlijk ook voor het vervolg van de derde Europese competitie. Iedereen kent nu zijn weg naar de finale, en er zijn uiteraard kleppers bij.

Nadat eerder al geloot werd voor de Champions League - met onder meer een clash tussen Real Madrid en Manchester City - en voor de Europa League, met ook KRC Genk in de trommels, was het tijd voor de Conference League.

Wie haalt de volgende ronde in de Conference League?

Ook daar weten we nu welke ploegen elkaar tegenkomen in de achtste finales. Gezien de ploegen die nog in de competitie zitten is en blijft het jammer dat Anderlecht (of een ander Belgisch team) niet meer  in deze Europese Beker zit.

Fiorentina ontliep een duel met topreekshoofd Strasbourg en mag op die manier opnieuw tegen een Poolse tegenstander: Rakow. AZ Alkmaar moet dan weer voor Nederlandse coëfficiëntpunten gaan zorgen tegen Sparta Praag.

Crystal Palace krijgt AEK Larnaca voor de kiezen

Crystal Palace mag het opnemen tegen het verrassende AEK Larnaca, dat dit seizoen voor een revival van het Cypriotische voetbal heeft gezorgd. Maar er zijn natuurlijk nog een aantal hele leuke affiches voorzien voor de achtste finales.

Die achtste finales worden gespeeld op 12 en 19 maart. De finale is voorzien op 27 mei in Leipzig in het stadion van Red Bull Leipzig. Alle teams kennen hun weg naar die mogelijke finale en we zetten het graag even op een rijtje: 

Lech Poznan - Shakhtar Donetsk
AZ - Sparta Praag

Crystal Palace - AEK Larnaca
Fiorentina - Rakow 

Samsunspor - Rayo Vallecano
Celje - AEK Athene

Sigma Olomouc - Mainz
Rijeka - Strasbourg

