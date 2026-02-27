Sterkhouder weg deze zomer? 'Premier League-topclub klopt aan in het Dudenpark van Union'

Union SG staat ook dit seizoen 'gewoon' op kop in de Jupiler Pro League. En dus is de vraag stilaan hoelang ze dat allemaal gaan volhouden. Deze zomer kunnen mogelijk opnieuw enkele sterkhouders de club gaan verlaten.

Union SG maakt jaar in, jaar uit indruk. In de Jupiler Pro League, maar ook in onder meer de Champions League dit seizoen en de andere Europese competities de vorige jaren. En dat maakt ook de topploegen in Europa wakker.

Union SG moet vrezen voor vertrek van Khalaili

Elk jaar worden de beste spelers weggehaald bij Union SG ... en blijven de Brusselaars gewoon verder schitteren door slimme transfers aan inkomende zijde. Ook deze zomer moet er een nieuwe leegloop verwacht/gevreesd worden.

Volgens Daily Mail heeft Newcastle United namelijk zijn oog laten vallen op Anan Khalaili. Ze zien in hem de winger van de toekomst, want de 21-jarige rechtermiddenvelder zou wel eens de nieuwe groeibriljant in de Premier League kunnen worden.

Newcastle United wil Anan Khalaili

Khalaili is nog maar sinds 2024 actief voor Union SG, maar zag er zijn marktwaarde wel exponentieel stijgen. Momenteel is hij volgens Transfermarkt al liefst twaalf miljoen euro waard, al zal Union SG meer voor hem willen.



Dit seizoen is Khalaili helemaal doorgebroken bij Union SG. Hij werd een vaste waarde in het basiselftal en zorgde in 24 wedstrijden al voor twee goals en een assist voor de Brusselaars. Levert hij deze zomer heel wat miljoenen op?