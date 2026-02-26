Verrassing van formaat: 'Penders speelt volgend seizoen in Premier League, maar... niét bij Chelsea'

Verrassing van formaat: 'Penders speelt volgend seizoen in Premier League, maar... niét bij Chelsea'
Mike Penders wordt door Chelsea FC verhuurd aan zusterclub RC Strasbourg. Maar waar staat onze landgenoot volgend seizoen tussen de palen?

Tijdens de wintermercato was er héél even sprake van de vervroegde terugkeer van Mike Penders naar Chelsea FC. Liam Rosenior verhuisde van de dug-out van RC Strasbourg naar de bank in Londen en opperde de komst van onze landgenoot.

Het plan werd nooit concreet, maar desalniettemin staan er vraagtekens achter de naam van Penders. De 20-jarige doelman wil duidelijkheid én op een zo hoog mogelijk niveau onder de lat staan.

Waar speelt Mike Penders volgend seizoen?

Ondertussen ziet hij eveneens de ontbolstering van Senne Lammens als nummer één bij Manchester United. Laat ons eerlijk zijn: Penders moet momenteel niét onderdoen voor pakweg Robert Sanchez of Filip Jörgensen.

In het Nederlands: Penders verwacht in het tussenseizoen een volwaardige kans te krijgen bij Chelsea én onze landgenoot verwacht daar eveneens snel duidelijkheid over. En daar wringt het schoentje. 

Newcastle United wil profiteren


Van die onduidelijkheid wil Newcastle United profiteren. Dat weten de Engelse media. The Magpies hebben met Nick Pope, Aaron Ramsdale en Mark Gillespie drie doelmannen in de kern die in de zomer transfervrij kunnen vertrekken. Moet Penders in Newcastle de rol overnemen? 

