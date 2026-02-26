"Misschien hebben we Standard onderschat": Zakaria El Ouahdi laat er geen enkele twijfel over bestaan

Genk moet de klus donderdagavond afmaken tegen Dinamo Zagreb in de Europa League. Het komt erop aan sterker voor de dag te komen dan tegen Standard, want die match leek nergens naar. En dus zijn de spelers duidelijk op hun hoede.

Dit seizoen is het contrast vrij opvallend tussen de prestaties van Genk in de competitie en in de Europa League. Al in de eerste seizoenshelft hebben de Europese wedstrijden Thorsten Fink lang gediend om de teleurstellingen in de Pro League te compenseren.

KRC Genk moet nog constanter worden

Dat bevestigt zich opnieuw: na het winnen bij Glasgow Rangers of in Braga, toonde Racing zich zeer sterk om een 1-3 op te leggen aan Dinamo Zagreb. Drie dagen later legde dezelfde basiself de wapens neer tegen Standard (0-3).

Met andere woorden, de Limburgers moeten zich vanavond herpakken: "We willen deze wedstrijd ook winnen, ook al hebben we twee doelpunten voorsprong. Dinamo heeft veel kwaliteiten. Ze zijn sterk in de omschakeling, vooral als we niet geconcentreerd zijn. We zijn klaar voor de wedstrijd", legt Zakaria El Ouahdi uit op de persconferentie, geciteerd door Het Belang van Limburg.

Europees avontuur moet blijven duren

Als Genk dezelfde dipjes kent als tegen Standard en dezelfde score toestaat, zou het Europese avontuur daar stoppen. Zou Racing Genk de wedstrijd van het weekend met iets te veel gemak benaderd hebben? El Ouahdi sluit dat niet volledig uit.

Lees ook... 'Belangrijke weken voor Genk-speler: teams uit alle toplanden tonen interesse'›

"We hebben Standard misschien onderschat. Er zijn veel lessen te trekken uit deze wedstrijd. We moeten het zo snel mogelijk vergeten, maar tegelijkertijd moeten we er lessen uit trekken. We hebben onze fouten goed geanalyseerd om het roer om te gooien", legt hij uit.