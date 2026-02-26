Genk haalt uit met jonkie: "Geheel volgens de filosofie van de club"

KRC Genk staat bekend om zijn fantastische jeugdwerking. Ook de komende jaren willen ze op hetzelfde elan doorgaan. En dat zou wel eens de nodige vruchten kunnen gaan afwerpen de komende jaren.

KRC Genk speurt continu de markt af op zoek naar nieuwe spelers en ondertussen willen ze uiteraard ook e eigen academie niet gaan verwaarlozen. En dat doen ze ook door eigen talent kansen te gaan geven, zoveel is duidelijk.

KRC Genk geeft contract voor 2,5 seizoenen aan Junior Njoku

De laatste nieuwe parel die ze een kans lijken te willen geven is Junior Njoku. Het gaat over een 15-jarige verdediger die vooral als rechtsachter wordt uitgespeeld en de komende jaren zal kunnen verder doorstomen in de jeugdreeksen.

"Junior Njoku heeft zijn eerste contract bij KRC Genk ondertekend. De 15-jarige rechtsback verbindt zich voor 2,5 seizoenen aan blauw-wit", aldus de Limburgers in een persbericht dat werd gedeeld op de eigen webstek.

Junior is een moderne flankverdediger: sterk in de één-tegen-één en altijd bereid om mee vooruit te denken. Geheel volgens de filosofie van de club. Zijn ontwikkeling blijft ook buiten de club niet onopgemerkt."





"Volgende week mag hij zich voor het eerst melden bij de nationale ploeg. We wensen Junior veel succes in zijn verdere ontwikkeling", zijn ze bij de Limburgers heel tevreden. Ook wij willen van de gelegenheid gebruik maken om hem veel succes te wensen.