Opvallend: Anderlecht voegt ervaren pion toe aan trainersstaf Jérémy Taravel

Anderlecht blijft zoeken naar stabiliteit na het vertrek van Besnik Hasi en het snelle afscheid van Edward Still. Met Jérémy Taravel als interim-coach onderneemt paars-wit nu een opvallende ingreep om de technische staf extra ervaring te geven.

Anderlecht heeft sinds het ontslag van Besnik Hasi moeite om een definitief sportief organigram op te stellen. Edward Still nam even over als interim-coach maar verliet de club al na twee wedstrijden om hoofdcoach bij Watford te worden.

Na zijn vertrek was het Jérémy Taravel die op de bank terechtkwam. Jeugdtrainers Naïm Aarab en Arnaud Djoum werden plots zijn assistenten. Zij kwamen over van de U16 en de U21. De eerste match van het drietal liep meteen geweldig.

Anderlecht schakelde een zwak Antwerp uit in de Croky Cup na een 0-4-zege. Taravel ligt heel goed binnen de spelersgroep en de nood om een nieuwe T1 te halen lijkt minder dringend. De Brusselaars zoeken eerst een nieuwe TD.

Silvio Proto wordt assistent van Jérémy Taravel

Maar paars-wit onderneemt wel stappen om zijn bank nóg sterker te maken op de korte termijn, zonder van coach te wisselen. Zo wordt Silvio Proto voorlopig de nieuwe assistent van Jérémy Taravel.



Hij is eigenlijk keeperscoördinator, maar moet op deze manier extra ervaring toevoegen aan de trainersgroep. Hij zat bovendien al op de bank tegen Antwerp en Zulte Waregem.