Kan hij mee naar het WK? Jan Vertonghen spreekt zich uit over rol bij Rode Duivels
Jan Vertonghen is opnieuw dicht bij de Rode Duivels. De voormalige kapitein volgt momenteel een UEFA-opleiding en loopt stage bij de KBVB. Daardoor zit hij opnieuw dicht bij de spelersgroep én de staf, met zelfs zicht op een mogelijke WK-ervaring.

Jan Vertonghen volgt het UEFA MIP-programma (Master for International Players). Daarvoor loopt hij stage bij de KBVB. De voormalige Rode Duivel staat daardoor heel dicht bij de nationale ploeg.

"Ik loop eigenlijk drie dagen mee", vertelde Vertonghen er zelf over bij Proximus Pickx, waar hij te gast was voor een Champions League-avond. "Dat varieert tussen drie, vier, vijf en één dag. Het hangt van Vincent Mannaert af. Hij zegt waar ik bij mag zijn en waar niet, maar ik mag er bijna altijd bij zijn."

"Het toffe is dat dit de weg naar het WK is", gaat hij verder. Vertonghen maakt de voorbereiding nu vanop de eerste rij mee. "Ik ben nog niet zo heel lang geleden gestopt bij de nationale ploeg. Ik heb met meer dan driekwart nog regelmatig contact. Ik denk dat het een win-winsituatie is en een wisselwerking."

"Ik zit ook bij de coach meetings van Rudia Garcia, waar ik ook al heel goede gesprekken mee had. Het is heel dicht bij de groep. De vraag is of ik het voetbal niet mis. Eigenlijk helemaal niet, maar als ik toch zoveel over de nationale ploeg spreek...", gaat hij verder.

Of de voormalige verdediger dan ook mee zou willen naar het WK? "Dat ik er zoveel over spreek nu, ook achter de schermen, maakt dat ik het wel weer mis. Dat is zo’n groepsbeleving, dat vond ik geweldig. Je hebt gasten die zo vroeg mogelijk naar huis willen, ik niet. Dat gedeelte mis ik wil", besluit Vertonghen.

