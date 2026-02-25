🎥 Club Brugge schrijft geschiedenis met kwartfinale Youth League dankzij dit geniaal ingestudeerd nummertje

Een paar weken geleden maakte Club Brugge indruk in de Youth League, door een 0-2 achterstand nog om te buigen in een overwinning tegen Monaco. Daardoor mochten ze in de achtste finales spelen tegen MSK Zilina.

Het is al een mooie seizoen geweest voor Club NXT in de Youth League. In de League Phase werden ze knap derde, waardoor ze het mochten opnemen tegen een team van de plaatsen 17 tot 22 uit de League Phase.

Club Brugge blijft indruk maken in Youth League

Dat werd Monaco. Uiteindelijk werd met 3-2 gewonnen van de Monegasken en zo mocht Club Brugge naar de achtste finales van de Youth League. In de achtste finales ontmoetten ze MSK Zilina, een team dat uit het 'Domestic Path' kwam als winnaar van de eigen competitie.

Zij schakelden al Liverpool uit, nadat eerder ook al Shelbourne en Rode Ster Belgrado werden geklopt. Geen makkelijke tegenstander dus voor de blauw-zwarte jeugd, die de match wel in handen wisten te nemen.

Club Brugge in kwartfinale tegen ... Atlético Madrid

Tian Nai Koren maakte na een dik halfuur op een knap ingestudeerde vrije trap de 0-1 en daar herstelden de Slowaken niet meer van. Daardoor zitten de Bruggelingen alweer een ronde dichter bij de opperste glorie.



In de kwartfinale zal dan moeten worden gewonnen tegen de winnaar van het duel tussen Atlético Madrid en Maccabi Haifa. Atlético Madrid haalde het daarin na een 1-1 gelijkspel met de penalty's. De halve finales en de finale staan op het programma in Nyon.