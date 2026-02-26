KV Kortrijk wil drie punten via forfaitzege: "Er zijn daar héél rare dingen gebeurd"

Foto: © photonews

De wedstrijd tussen Seraing en KV Kortrijk werd zaterdag op het laatste moment afgelast na een brandje en een gasprobleem in het stadion. Bij de Kerels heerst frustratie.

Afgelopen zaterdag zou KV Kortrijk het opnemen tegen Seraing in de Challenger Pro League. De Kerels hadden hun verplaatsing al gemaakt en waren klaar om te spelen, net als de spelers van de thuisploeg.

Maar plots kwam er nieuws van een brandje in de VIP-zone. Dat raakte snel geblust, maar er zou ook iets met het gas zijn geweest, waardoor de wedstrijd uiteindelijk niet door kon gaan. Een héél opvallende situatie.

Forfaitzege enige juiste oplossing volgens Ambrose

De Disciplinaire Raad voor het profvoetbal buigt zich deze week nog over de zaak. Thierry Ambrose is in ieder geval heel duidelijk. "Een forfaitzege is de enige juiste oplossing", zegt hij bij Het Laatste Nieuws. "Zij moeten alles in het werk stellen om de wedstrijd te laten doorgaan, en dat is niet gebeurd."

Ook trainer Michiel Jonckheere zat er verveeld mee. "Er zijn daar héél rare dingen gebeurd. Ik vind het niet toevallig dat het net in Seraing is gebeurd. Hun installaties zijn nu eenmaal verouderd."


"Het zal moeten blijken of het overmacht is of niet", gaat de T1 van Kortrijk verder. "Ik ga mij niet moeien met de uitspraak, maar ik hoop dat wij niet benadeeld worden. Als de wedstrijd herspeeld moet worden, houdt de kalendermanager hopelijk rekening met de timing."

