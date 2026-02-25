'Anderlecht mikt héél hoog en denkt nu ook aan Ajax-directeur én protégé van Louis van Gaal als TD'

RSC Anderlecht verkent enkele concrete pistes in de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur. Antoine Sibierski kwam al op gesprek. Ook Marijn Beuker mag zich aan een telefoontje verwachten.

RSC Anderlecht lijkt de rollen helemaal te hebben omgedraaid. Jérémy Taravel blijft (zo goed als zeker) aan tot het einde van het seizoen. Op die manier koopt paars-wit tijd om een nieuwe technisch directeur te vinden.

Antoine Sibierski kwam al op de koffie. Al lijkt niet iedereen even overtuigd over de huidige technisch directeur van AC Troyes. Meer zelfs: Anderlecht kreeg ondertussen al een niet mis te verstane waarschuwing over de werkwijze van de Fransman.

RSC Anderlecht denkt aan Marijn Beuker

Al is Sibierski niet de enige op de radar: Het Laatste Nieuws weet dat ook Marijn Beuker zich aan een telefoontje mag verwachten. De 41-jarige Nederlander is momenteel aan de slag als Directeur Voetbal bij AFC Ajax, maar zijn invloed in Amsterdam slinkt.

De Amsterdammers stelden Jordi Cruijff onlangs aan als nieuwe sportieve eindverantwoordelijke. En dat heeft een rechtstreekse invloed op het takenpakket van Beuker. De kans is om die reden niét klein dat hij een verhuis naar Brussel wil overwegen.

Wie is Marijn Beuker?



Beuker was in het verleden aan de slag bij onder meer AZ Alkmaar, Queen's Park FC en sinds 2023 bij Ajax. Op aanraden van ene Louis van Gaal nota bene. Hij werkt vooral met data. En net dat lijkt te botsen in het voetbalromantische Amsterdam...