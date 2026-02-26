Sébastien Pocognoli woedend op scheidsrechter na uitschakeling AS Monaco: dit heeft hij te zeggen

AS Monaco stond dicht bij een stunt in het Parc des Princes, maar werd uiteindelijk uitgeschakeld door PSG. Sébastien Pocognoli betreurt een beslissing van de arbitrage die alles veranderde.

AS Monaco maakte het PSG woensdag bijzonder moeilijk in de barrages van de Champions League. Na de heenwedstrijd te verliezen ondanks een 2-0-voorsprong, kwamen de Monegasken ook in de terugmatch opnieuw op voorsprong, maar na rust gaven ze het opnieuw uit handen.

Aan de basis van die ommekeer stond een scheidsrechterlijke beslissing: in de 58e minuut werd Mamadou Coulibaly uitgesloten na twee keer geel. PSG scoorde vervolgens in de 60e en 66e minuut en ondanks een spannend slot met een doelpunt van Monaco in blessuretijd, liggen Sébastien Pocognoli en zijn ploeg uit de CL.

Pocognoli is woedend na rode kaart

Uitgeschakeld met een opgeheven hoofd? Ja, maar Pocognoli bleef gefrustreerd na de nederlaag. "De rode kaart wordt meteen gevolgd door een doelpunt. En voor mij is die kaart streng", betreurt de ASM-coach. "De twee gele kaarten worden gegeven binnen een tijdspanne van vijf minuten."

Volgens Pocognoli werd Mamadou Coulibaly te zwaar bestraft. "Als de scheidsrechter die kaart aan Coulibaly geeft, moet hij Hernandez ook bestraffen. Maar Mamadou is een jonge speler en Hernandez heeft het WK gewonnen", vat de Belg samen.

"Er is sprake van twee maten en twee gewichten, en dat is Monaco al te vaak overkomen. Er is dus ook wel wat woede", besloot Sébastien Pocognoli in zijn persconferentie na afloop.