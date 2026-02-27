Thibaut Courtois krijgt gelijk: absolute clashes in de Champions League op komst

Thibaut Courtois krijgt gelijk: absolute clashes in de Champions League op komst

In het Zwitserse Nyon werd om 12 uur geloot voor de 1/8e finales van de Champions League. En eigenlijk ook voor het vervolg van het kampioenenbal. Iedereen kent nu zijn weg naar de finale, en er zijn uiteraard kleppers bij.

Real Madrid, PSG, Newcastle United, Atlético Madrid (tegen Club Brugge), Atalanta en Bayer Leverkusen maakten hun favorietenrol waar in de tussenronde van de Champions League. Bodo/Glimt en Galatasaray zijn de vreemde eenden in de bijt.

Loting in Nyon levert kleppers op

Die acht teams zouden in Nyon in de achtste finales gekoppeld worden aan de top-8 van het klassement van de League Phase. En daarna zou ook meteen duidelijk zijn wie tegen elkaar kan spelen in eventuele kwartfinales en halve finales op weg naar de finale.

De niet-reekshoofden spelen de eerste wedstrijd in eigen huis, de finale is voorzien op 30 mei in Boedapest. De matchen van de achtste finales worden gespeeld op 10, 11, 17 en 18 maart 2026. En dus was het enkel wachten op welke kleppers we zouden krijgen.

Goede loting voor Arsenal?

Real Madrid werd gekoppeld aan Manchester City, zoals Thibaut Courtois op voorhand al had aangegeven. PSG werd dan weer gekoppeld aan Chelsea. Het treffen tussen Bodo/Glimt en Sporting Clube de Portugal is misschien de meest verrassende, waardoor we alvast één verrassing gaan krijgen in de kwartfinales.

In die kwartfinales zijn clashes mogelijk tussen Barcelona en Atlético Madrid, tussen PSG en Liverpool en de winnaar van Real Madrid - Manchester City kan uitkomen tegen Bayern München. Arsenal lijkt relatief gezien een goede loting te hebben.

Alles op een rijtje:

PSG - Chelsea
Galatasaray - Liverpool

Real Madrid - Manchester City
Atalanta - Bayern München

Newcastle United - Barcelona
Atlético Madrid - Tottenham Hotspur

Bodo/Glimt - Sporting Clube de Portugal
Bayer Leverkusen - Arsenal

