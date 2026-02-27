Sven Vandenbroeck onder druk bij Zulte Waregem? Sterke man geeft het antwoord

Sven Vandenbroeck onder druk bij Zulte Waregem? Sterke man geeft het antwoord

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zulte Waregem staat met nog vier wedstrijden voor de boeg op een twaalfde plaats in de Jupiler Pro League. En dus is er werk aan de winkel. Ook de coach komt steeds meer onder druk te staan bij Essevee.

De supporters riepen afgelopen weekend tegen RSC Anderlecht om het ontslag van coach Sven Vandenbroeck. Zij zijn niet blij met de prestaties van hun team en zeker niet met de resultaten van de laatste maanden.

Niels Leroy spreekt over T1 Zulte Waregem

Dat Jelle Vossen niet of nauwelijks wordt gebruikt? Dat is een extra doorn in het oog. Maar toch staan ze bij het bestuur van Zulte Waregem nog steeds volmondig achter de T1. Voorlopig is een ontslag zeker niet aan de orde.

“We hoorden zondag ook hoe een deel van de fans zich tegen de coach keerde. Ik merk ondertussen ook dat er een deel van onze achterban zich distantieert van die spreekkoren van dat ‘luide’ deel van onze fans", aldus sportief coördinator Niels Leroy.

Sven Vandenbroeck is voorlopig veilig bij Zulte Waregem

"Ik toon uiteraard respect voor hun mening, maar ik blijf wel in Sven Vandenbroeck geloven. Hij dwong de promotie af en ondersteunt met zijn staf de ontwikkeling van jonge spelers", ging hij verder in Het Nieuwsblad.

Lees ook... Paniek in de tent bij Zulte Waregem? Dit heeft sterke man Niels Leroy erover te zeggen
De coach is dus voorlopig veilig bij Essevee: "Sven heeft een contract voor onbepaalde duur en dat betekent dat we hem zoals voorzien zullen beoordelen op het al dan niet realiseren van onze korte- en middenlangetermijndoelstellingen. Sven is een ervaren coach die al voor hete vuren heeft gestaan in Afrika."

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KV Mechelen - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (28/02).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Zulte Waregem
KV Mechelen

Meer nieuws

Paniek in de tent bij Zulte Waregem? Dit heeft sterke man Niels Leroy erover te zeggen

Paniek in de tent bij Zulte Waregem? Dit heeft sterke man Niels Leroy erover te zeggen

12:30
3
Standard-coach bijt zeer scherp van zich af na beschuldiging van intimidatie

Standard-coach bijt zeer scherp van zich af na beschuldiging van intimidatie

16:00
1
Genk-spelers getuigen over harde aanpak van Nicky Hayen in de kleedkamer Reactie

Genk-spelers getuigen over harde aanpak van Nicky Hayen in de kleedkamer

15:45
'PSV wil Genk-speler wegkapen van vele andere geïnteresseerden'

'PSV wil Genk-speler wegkapen van vele andere geïnteresseerden'

15:30
LIVE: Standard kan vanavond terug de Champions' Play-offs induiken als het wint van La Louvière Live

LIVE: Standard kan vanavond terug de Champions' Play-offs induiken als het wint van La Louvière

14:30
Ongelukkige spitsen bij Anderlecht? Taravel gaat er dieper op in: "De statistieken spreken voor zich"

Ongelukkige spitsen bij Anderlecht? Taravel gaat er dieper op in: "De statistieken spreken voor zich"

14:54
Bestemming Leipzig: iedereen weet waar hij aan toe is

Bestemming Leipzig: iedereen weet waar hij aan toe is

15:15
Hoe zit het nu met de overname van Standard?

Hoe zit het nu met de overname van Standard?

14:00
🎥 De ongeziene blunder van Tobias Lawal die KRC Genk veel bibbergeld bezorgde

🎥 De ongeziene blunder van Tobias Lawal die KRC Genk veel bibbergeld bezorgde

14:20
3
KRC Genk kent zijn weg naar de finale van de Europa League

KRC Genk kent zijn weg naar de finale van de Europa League

13:30
6
Nu al vraagtekens bij manier van werken van potentieel nieuwe sportief directeur Anderlecht

Nu al vraagtekens bij manier van werken van potentieel nieuwe sportief directeur Anderlecht

12:40
Sterkhouder weg deze zomer? 'Premier League-topclub klopt aan in het Dudenpark van Union'

Sterkhouder weg deze zomer? 'Premier League-topclub klopt aan in het Dudenpark van Union'

13:00
Nieuwe trainer vlak voor belangrijk duel: geloven ze bij Dender nog in de redding?

Nieuwe trainer vlak voor belangrijk duel: geloven ze bij Dender nog in de redding?

11:40
Thibaut Courtois krijgt gelijk: absolute clashes in de Champions League op komst

Thibaut Courtois krijgt gelijk: absolute clashes in de Champions League op komst

12:20
Serie A-uitblinker moet volgens analisten weer kans krijgen bij Duivels: "Kan het opnemen tegen Vermeeren"

Serie A-uitblinker moet volgens analisten weer kans krijgen bij Duivels: "Kan het opnemen tegen Vermeeren"

12:00
Standard kan rekenen op een wel heel gemotiveerde verdediger: "Tonen dat ik nog goed genoeg ben"

Standard kan rekenen op een wel heel gemotiveerde verdediger: "Tonen dat ik nog goed genoeg ben"

11:20
4
Ex-jeugdspeler hoopt op terugkeer naar Anderlecht: "Kijk naar Marco Kana"

Ex-jeugdspeler hoopt op terugkeer naar Anderlecht: "Kijk naar Marco Kana"

11:00
Interessant voor bondscoach Garcia: deze Rode Duivel zet WK-kandidatuur kracht bij op ongewone positie

Interessant voor bondscoach Garcia: deze Rode Duivel zet WK-kandidatuur kracht bij op ongewone positie

10:30
Typisch Belgisch? Dender meent dat Ferrera 4 dagen schorsing al uitgezeten heeft... Of toch niet?

Typisch Belgisch? Dender meent dat Ferrera 4 dagen schorsing al uitgezeten heeft... Of toch niet?

09:30
2
Zoveel heeft Genk al verdiend in de Europa League en... ze duwen coëfficiënt ook verder omhoog

Zoveel heeft Genk al verdiend in de Europa League en... ze duwen coëfficiënt ook verder omhoog

10:00
6
STVV-speler weet nu al dat hij gaat uitgefloten worden op de Bosuil: "Ik vind het stiekem wel leuk"

STVV-speler weet nu al dat hij gaat uitgefloten worden op de Bosuil: "Ik vind het stiekem wel leuk"

08:40
2
Genk-spelers kregen het te horen: Nicky Hayen hield zich niet in tijdens bibberavond tegen Dinamo Zagreb

Genk-spelers kregen het te horen: Nicky Hayen hield zich niet in tijdens bibberavond tegen Dinamo Zagreb

09:00
Thibaut Courtois moet beginnen opletten: "Hij is 100 procent de toekomst van de Rode Duivels"

Thibaut Courtois moet beginnen opletten: "Hij is 100 procent de toekomst van de Rode Duivels"

08:20
9
Patrick Goots maakt opvallende vergelijking tussen STVV en... kampioenenploeg van lang geleden

Patrick Goots maakt opvallende vergelijking tussen STVV en... kampioenenploeg van lang geleden

07:40
Waarom Jérémy Taravel hoofdcoach van Anderlecht moet blijven: "Ik kreeg er kippenvel van"

Waarom Jérémy Taravel hoofdcoach van Anderlecht moet blijven: "Ik kreeg er kippenvel van"

07:20
🎥 Real Madrid onderneemt zware actie tegen eigen fan die... nazigroet bracht

🎥 Real Madrid onderneemt zware actie tegen eigen fan die... nazigroet bracht

08:00
6
Standard-directeur komt met een héél duidelijk statement: "Play-offs? Ik ben me bewust van de Vlaamse invloed, maar..."

Standard-directeur komt met een héél duidelijk statement: "Play-offs? Ik ben me bewust van de Vlaamse invloed, maar..."

07:00
4
Alex Muzio en Union willen Bart Verhaeghe (opnieuw) de mond snoeren: "Ik was in shock toen ik zijn woorden hoorde"

Alex Muzio en Union willen Bart Verhaeghe (opnieuw) de mond snoeren: "Ik was in shock toen ik zijn woorden hoorde"

06:30
56
Byran Heynen eerlijk na knotsgekke Europese avond in Genk: "Gevoel dat ik drie keer gestorven was op het veld"

Byran Heynen eerlijk na knotsgekke Europese avond in Genk: "Gevoel dat ik drie keer gestorven was op het veld"

06:15
1
Zenuwslopende Europese thriller in Genk met waanzinnige blunder, heel vuile rode kaart en verlengingen

Zenuwslopende Europese thriller in Genk met waanzinnige blunder, heel vuile rode kaart en verlengingen

23:31
RECONSTRUCTIE: Dévy Rigaux legt haarfijn uit hoe de onverwachte transfer van Kaye Furo tot stand is gekomen

RECONSTRUCTIE: Dévy Rigaux legt haarfijn uit hoe de onverwachte transfer van Kaye Furo tot stand is gekomen

23:00
4
Moet Lammens zich zorgen maken? 'Deze doelman komt deze zomer terug én wil zijn plaats onder de lat heroveren bij Manchester United'

Moet Lammens zich zorgen maken? 'Deze doelman komt deze zomer terug én wil zijn plaats onder de lat heroveren bij Manchester United'

22:30
5
OFFICIEEL: PSV beloont Belgisch supertalent met nieuw contract én vaste plaats bij A-kern

OFFICIEEL: PSV beloont Belgisch supertalent met nieuw contract én vaste plaats bij A-kern

22:00
Pierre François leeft vol vuur toe naar derby: "Standard is hét boegbeeld van het Waalse voetbal"

Pierre François leeft vol vuur toe naar derby: "Standard is hét boegbeeld van het Waalse voetbal"

21:00
2
Thiago, Furo en... deze speler? 'Brentford wil opnieuw een zak geld achterlaten bij Club Brugge'

Thiago, Furo en... deze speler? 'Brentford wil opnieuw een zak geld achterlaten bij Club Brugge'

21:40
1
'Barcelona laat Rashford terugkeren naar Old Trafford en haalt met Engelse cultfiguur een héél opvallende vervanger in huis'

'Barcelona laat Rashford terugkeren naar Old Trafford en haalt met Engelse cultfiguur een héél opvallende vervanger in huis'

21:20
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 20:45 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 28/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 28/02 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 28/02 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 01/03 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 01/03 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 01/03 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/03 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Stigo12 Stigo12 over Standard-coach bijt zeer scherp van zich af na beschuldiging van intimidatie zambatta zambatta over Sven Vandenbroeck onder druk bij Zulte Waregem? Sterke man geeft het antwoord Stigo12 Stigo12 over Thibaut Courtois moet beginnen opletten: "Hij is 100 procent de toekomst van de Rode Duivels" André Coenen André Coenen over Belgische profclub doet zware ingrepen: 18 miljoen kapitaalverhoging, 65 miljoen kapitaalvermindering Wesl Wesl over 🎥 De ongeziene blunder van Tobias Lawal die KRC Genk veel bibbergeld bezorgde Wesl Wesl over Verrassing van formaat: 'Penders speelt volgend seizoen in Premier League, maar... niét bij Chelsea' --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over KRC Genk kent zijn weg naar de finale van de Europa League André Coenen André Coenen over Standard kan rekenen op een wel heel gemotiveerde verdediger: "Tonen dat ik nog goed genoeg ben" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Zoveel heeft Genk al verdiend in de Europa League en... ze duwen coëfficiënt ook verder omhoog CringeMedia CringeMedia over 🎥 Real Madrid onderneemt zware actie tegen eigen fan die... nazigroet bracht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved