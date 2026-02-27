Sven Vandenbroeck onder druk bij Zulte Waregem? Sterke man geeft het antwoord

Zulte Waregem staat met nog vier wedstrijden voor de boeg op een twaalfde plaats in de Jupiler Pro League. En dus is er werk aan de winkel. Ook de coach komt steeds meer onder druk te staan bij Essevee.

De supporters riepen afgelopen weekend tegen RSC Anderlecht om het ontslag van coach Sven Vandenbroeck. Zij zijn niet blij met de prestaties van hun team en zeker niet met de resultaten van de laatste maanden.

Niels Leroy spreekt over T1 Zulte Waregem

Dat Jelle Vossen niet of nauwelijks wordt gebruikt? Dat is een extra doorn in het oog. Maar toch staan ze bij het bestuur van Zulte Waregem nog steeds volmondig achter de T1. Voorlopig is een ontslag zeker niet aan de orde.

“We hoorden zondag ook hoe een deel van de fans zich tegen de coach keerde. Ik merk ondertussen ook dat er een deel van onze achterban zich distantieert van die spreekkoren van dat ‘luide’ deel van onze fans", aldus sportief coördinator Niels Leroy.

Sven Vandenbroeck is voorlopig veilig bij Zulte Waregem

"Ik toon uiteraard respect voor hun mening, maar ik blijf wel in Sven Vandenbroeck geloven. Hij dwong de promotie af en ondersteunt met zijn staf de ontwikkeling van jonge spelers", ging hij verder in Het Nieuwsblad.

De coach is dus voorlopig veilig bij Essevee: "Sven heeft een contract voor onbepaalde duur en dat betekent dat we hem zoals voorzien zullen beoordelen op het al dan niet realiseren van onze korte- en middenlangetermijndoelstellingen. Sven is een ervaren coach die al voor hete vuren heeft gestaan in Afrika."