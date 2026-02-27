Ongelukkige spitsen bij Anderlecht? Taravel gaat er dieper op in: "De statistieken spreken voor zich"

Anderlecht had voor de match tegen Zulte Waregem moeilijkheden om te scoren. Thorgan Hazard maakte er in één klap drie en bevestigde daarmee zijn rol als 'valse negen'. Geen reden tot wijzigen dus voor Jérémy Taravel. Maar hoe gaan de andere spitsen daarmee om?

Thorgan Hazard speelt sinds de aanstelling van Taravel als diepe spits. In die drie matchen zorgde hij dus voor drie goals, maar ook voor twee assists. Daarmee blijft hij met voorsprong de meest beslissende speler van Anderlecht dit seizoen.

Zo'n hattrick zorgt natuurlijk ook voor een stijgend vertrouwen bij de 32-jarige aanvaller. "Hij heeft altijd een goed humeur hoor", lachte Taravel. "Die positie als 'valse negen' is hem op het lijf geschreven. Hij kan tussen de lijnen voetballen."

Maar waar komt het idee vandaan? "Ik had het al een tijdje in mijn hoofd zitten", aldus Taravel. Als assistent kon hij dat idee natuurlijk niet doordrukken, maar het experiment lijkt wel te slagen. Dat betekent wel dat 'echte' spitsen zoals Danylo Sikan en Mihajlo Cvetkovic minder speelminuten krijgen.

Danylo Sikan zal nog kansen krijgen, maar heeft tijd nodig

Sikan kreeg slechts 11 minuten sinds Taravel aan het roer staat. "Hij heeft een aanpassingstijd nodig", verklaarde de Franse coach. "Thorgan scoort drie keer tegen Zulte. De statistieken spreken dus voor zich."

"Dat betekent niet dat er geen aanpassingen kunnen gedaan worden als de match het nodig heeft. De aanvallers hebben een topmentaliteit, of ze nu starten of niet. Dat heb ik ook benadrukt: we hebben iedereen nodig. We gaan onze doelen niet bereiken met elf spelers. Iedereen moet beschikbaar zijn en klaar om te spelen", besloot Taravel.