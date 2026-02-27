Rik De Mil heeft duidelijk op tafel geklopt na offday: "Andere toon"

KAA Gent verloor afgelopen weekend van Cercle Brugge. En dus is het zondag alle hens aan dek tegen KRC Genk als de Buffalo's nog de Champions' Play-offs willen spelen dit seizoen. Rik De Mil is duidelijk in zijn bewoordingen.

De slechte wedstrijd die KAA Gent speelde tegen Cercle Brugge heeft alles nog eens op scherp gezet bij KAA Gent. En dus zal het zondag erop of eronder zijn tegen KRC Genk. Rik De Mil heeft alvast voorbeschouwd op die wedstrijd.

Rik De Mil heeft op tafel geklopt bij KAA Gent

"Het was op een andere toon dan wanneer je een wedstrijd wint natuurlijk. Maar er is een goed gesprek geweest deze week met de spelersgroep", opende hij op zijn persconferentie in aanloop naar de clash met de Limburgers.

"Het laatste wat we willen doen is excuses zoeken voor wat er gebeurde tegen Cercle Brugge. We hadden een complete offday. Dat is in het voetbal soms moeilijk te verklaren. Er waren de blessures en het gebrek aan ritme en kwaliteit van sommigen."

Rik De Mil wil geen excuses zoeken

"Maar dat zijn allemaal excuses. We hebben een collectieve offday gehad. Dat mag in principe gewoon niet gebeuren. We hebben het daar wel over gehad deze week. We moeten meer persoonlijkheid op het veld hebben in zo'n momenten."

"We zoeken mensen die de ploeg op sleeptouw nemen. Dat heeft veel te lang geduurd. De rode kaart was het summum van de offday die we hadden", aldus de coach van De Buffalo's over de wedstrijd tegen Cercle Brugge.