'Roberto Martinez zou Portugal kunnen verlaten voor een spectaculaire terugkeer'

Roberto Martinez, bondscoach van Portugal, zou na het WK wel eens niet in functie kunnen blijven. Een terugkeer naar Engeland wordt als optie genoemd, terwijl hij in Portugal ook de nodige kritiek moet slikken.

Sinds 2023 staat Roberto Martinez aan het roer van Portugal, waarmee hij in 2025 de Nations League won. Ondanks zijn resultaten blijft de ex-bondscoach van de Rode Duivels vrij bekritiseerd in Portugal omwille van een weinig uitbundig spel en de zeer belangrijke rol die toegekend wordt aan een verouderende Cristiano Ronaldo.

Veel kritiek op Roberto Martinez

Het WK 2026 lijkt zich dus, tenzij verrassingen, af te tekenen als de laatste uitdaging van Martinez als coach van de Seleçao. En in geval van een vertrek zou er wel eens een prestigieuze optie kunnen opengaan voor de Spanjaard.

Zo zou volgens informatie van Givemesport, Roberto Martinez Michael Carrick (die slechts een interim-rol bekleedt) kunnen opvolgen aan het hoofd van Manchester United. Ondanks de bemoedigende resultaten van Carrick, zoekt het bestuur van de Mancunians naar een ervaren trainer, en Martinez zou een van de prioritaire kandidaten zijn.

Roberto Martinez terug in de Premier League?

Het is nu al 10 jaar geleden dat Roberto Martinez geen club meer getraind heeft. Als winnaar van de FA Cup met Wigan Athletic, was hij daarna een van de meest gewaardeerde trainers van Everton, dat hij van 2013 tot 2016 leidde alvorens bondscoach van de Belgische nationale ploeg te worden.



In België had hij, naast zijn rol als bondscoach, de professionalisering van de voetbalbond gestructureerd en de basis gelegd voor toekomstige successen. In 2018 loodste Roberto Martinez de Rode Duivels naar een historische 3e plaats op het WK, voor minder overtuigende resultaten op het EK 2020 en het WK 2022 volgden.