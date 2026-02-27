Pep Guardiola komt met hoopgevende signalen over Jérémy Doku

Pep Guardiola komt met hoopgevende signalen over Jérémy Doku
Foto: © photonews

Hij was al afwezig sinds eind januari. Nu heeft Jérémy Doku de groepstraining bij Manchester City hervat. Pep Guardiola weet echter nog niet wanneer hij in een officiële wedstrijd opnieuw een beroep zal kunnen doen op de Rode Duivel, maar hoopgevend is het wel.

Het is een ware blessureplaag bij de Rode Duivels, drie weken voor de samenkomst in maart ter voorbereiding op het WK 2026. Alle linies worden getroffen, en vooral de aanval is het kind van de rekening geworden.

Jérémy Doku hervatte de groepstraining bij Manchester City

Een van de geblesseerden is Jérémy Doku, die sinds eind januari aan de kant staat met een dijbeenblessure. Met drie doelpunten en elf assists dit seizoen miste de Rode Duivel de voorbije zes wedstrijden van Manchester City in alle competities.

Pep Guardiola sprak vrijdag op zijn persconferentie over zijn situatie, in aanloop naar de verplaatsing van de Skyblues naar Leeds op zaterdag (18u30). De Spanjaard klonk geruststellend over de blessure van Jérémy Doku, al is hij nog niet inzetbaar.

Hoopgevende signalen over Jérémy Doku

"Hij heeft de groepstraining hervat, maar ik weet nog niet wanneer hij opnieuw beschikbaar zal zijn om bij de selectie te zitten. We moeten daar nog over praten met de dokters en de kinesisten", verklaarde Guardiola.


Goed nieuws voor Manchester City, dat volop meedoet in de titelstrijd in Engeland en straks Real Madrid treft in de achtste finales van de Champions League, maar ook voor de Rode Duivels, op minder dan vier maanden van het WK in de Verenigde Staten.

