KRC Genk mag hopen op stevige opsteker voor clash met KAA Gent

KRC Genk ontvangt zondag KAA Gent in een zéér belangrijke wedstrijd in de strijd om de Champions' Play-Offs. De Limburgers krijgen voor die wedstrijd nu mogelijk een stevige opsteker.

KRC Genk knokte zich deze week voorbij Dinamo Zagreb naar de achtste finales van de Europa League, maar dit weekend roept de plicht alweer in de vaderlandse competitie. KAA Gent is deze keer de tegenstander.

Genk heeft de punten dringend nodig, want met een zevende plaats en 35 punten valt het momenteel net uit de top zes. De Buffalo's zijn dan weer zesde, met 36 eenheden. Met een zege kan Genk over Gent springen naar de zesde plaats.

Wat met Karetsas?

Genk verloor op de vorige speeldag met 0-3 van Standard en zag in die wedstrijd Konstantinos Karetsas uitvallen. De Griekse international ging zwaar neer na een zware ingreep van Karamoko en smakte tegen de grond. Genk gaf maandag mee dat hij daarbij een whiplash en een lichte hersenschudding opgelopen had.

Tegen Zagreb kwam Karetsas niet in actie en achter de wedstrijd tegen KAA Gent stond nog een vraagteken. Maar Genk lijkt nu te mogen hopen dat zijn goudhaantje de wedstrijdkern haalt. Volgens Het Laatste Nieuws is de kans immers groot dat hij in de selectie zal zitten zondag.



Volgens de krant ondervindt Karetsas nog lichte hoofdpijn, maar trainde hij wel grotendeels mee met zijn ploegmaten. "We evalueren zijn situatie van dag tot dag", wordt Genk-coach Nicky Hayen geciteerd door dezelfde bron.