Lorenz Lomme
'Anderlecht laat oog vallen op sensatie uit de Eredivisie'
RSC Anderlecht zal komende zomer aanvallende versterking moeten binnenhalen. Een uitblinker uit de Eredivisie zou op het lijstje staan van paars-wit.

Anderlecht mist duidelijk aanvallende stootkracht, met maar weinig spelers die gevaar kunnen creëren en doelpunten kunnen maken. Thorgan Hazard speelde dit met succes als valse 9 en is de topschutter van de Brusselaars. César Huerta is momenteel geblesseerd, Nilson Angulo vertrok naar Sunderland en Tristan Degreef en Ibrahim Kanaté zijn nog niet beslissend genoeg.

Yari Verschaeren staat dan weer op het punt om te vertrekken, terwijl Coba Da Costa uitgeleend wordt en te licht is bevonden. RSCA kan een aanvallende kwaliteitsinjectie gebruiken, ook op de flanken.

Younes Taha naar Anderlecht

Om zijn flanken te versterken zou Anderlecht volgens TransferFeed aan Younes Taha denken. Dat is een 23-jarige rechtsbuiten die voor FC Groningen in de Eredivisie speelt. Taha wordt uitgeleend door FC Twente, waar hij vastligt tot midden 2027. Een transfer komende zomer zou daardoor misschien wel mogelijk kunnen zijn.

Taha is aan een uitstekend seizoen bezig. Hij scoorde 4 doelpunten en gaf 6 assists in 24 wedstrijden in de Eredivisie. De Marokkaanse belofteninternational is volgens Transfermarkt momenteel 2,3 miljoen euro waard.

Ook Hamburg zou Taha volgen volgens de genoemde bron, naast andere topclubs uit België. Die worden echter niet bij naam genoemd. Het profiel van de speler lijkt alvast goed aan te sluiten bij wat Anderlecht lijkt te willen: een jonge speler met veel potentieel en een creatieve speelstijl.

