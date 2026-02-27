Transfernieuws en Transfergeruchten 27/02: Taha

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/02: Taha
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 27/02 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Taha

'Anderlecht laat oog vallen op sensatie uit de Eredivisie'

RSC Anderlecht zal komende zomer aanvallende versterking moeten binnenhalen. Een uitblinker uit de Eredivisie zou op het lijstje staan van paars-wit. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 26/02

Meer nieuws

LIVE: Wie anders dan Moussa Pape Fall Live

LIVE: Wie anders dan Moussa Pape Fall

21:13
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/02: Taha

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/02: Taha

21:00
'Anderlecht laat oog vallen op sensatie uit de Eredivisie'

'Anderlecht laat oog vallen op sensatie uit de Eredivisie'

21:00
Hubert doet het pijnlijke relaas van blessure Promise David: "Het slechte nieuws kwam na de scan ..."

Hubert doet het pijnlijke relaas van blessure Promise David: "Het slechte nieuws kwam na de scan ..."

20:20
"Of ik nog in Play-off 1 geloof?": Joseph Oosting heeft duidelijke boodschap voor de Antwerp-fans

"Of ik nog in Play-off 1 geloof?": Joseph Oosting heeft duidelijke boodschap voor de Antwerp-fans

20:00
4
'KAA Gent-flop verzilvert droomseizoen met knaltransfer'

'KAA Gent-flop verzilvert droomseizoen met knaltransfer'

19:40
KRC Genk mag hopen op stevige opsteker voor clash met KAA Gent

KRC Genk mag hopen op stevige opsteker voor clash met KAA Gent

19:20
"Een WK-finale": belangrijke clash van dit weekend in JPL wordt wel héél stevig benaderd

"Een WK-finale": belangrijke clash van dit weekend in JPL wordt wel héél stevig benaderd

19:10
STVV, Anderlecht of buitenland? Analisten laten zich uit over toekomst Wouter Vrancken

STVV, Anderlecht of buitenland? Analisten laten zich uit over toekomst Wouter Vrancken

19:00
1
Genk-kapitein Bryan Heynen benoemt probleem na slopende avond: "Dat moeten we loslaten" Reactie

Genk-kapitein Bryan Heynen benoemt probleem na slopende avond: "Dat moeten we loslaten"

18:30
Nederlandse interesse voor jeugdproduct van Mechelen, Anderlecht, Racing Genk en Antwerp?

Nederlandse interesse voor jeugdproduct van Mechelen, Anderlecht, Racing Genk en Antwerp?

18:40
'Manchester City wil Atlético Madrid aftroeven ... voor speler Club Brugge'

'Manchester City wil Atlético Madrid aftroeven ... voor speler Club Brugge'

18:20
1
Doelman Lawal blundert bij Genk: dit hebben Smets en Heynen erover te zeggen

Doelman Lawal blundert bij Genk: dit hebben Smets en Heynen erover te zeggen

17:50
1
'Roberto Martinez zou Portugal kunnen verlaten voor een spectaculaire terugkeer'

'Roberto Martinez zou Portugal kunnen verlaten voor een spectaculaire terugkeer'

18:00
2
Het worden enorme puzzelwerken voor Rik De Mil in Genk: dit zegt hij erover

Het worden enorme puzzelwerken voor Rik De Mil in Genk: dit zegt hij erover

17:40
1
Pep Guardiola komt met hoopgevende signalen over Jérémy Doku

Pep Guardiola komt met hoopgevende signalen over Jérémy Doku

17:20
Transferexpert is duidelijk: "Premier League wil Stankovic, maar hier gaat hij deze zomer heen"

Transferexpert is duidelijk: "Premier League wil Stankovic, maar hier gaat hij deze zomer heen"

17:00
Steeds nadrukkelijker: Premier League klopt aan bij JPL-revelatie

Steeds nadrukkelijker: Premier League klopt aan bij JPL-revelatie

16:45
Moeilijke keuzes bij Anderlecht, ook met het oog op Club Brugge: "We zullen zien hoe we ermee omgaan"

Moeilijke keuzes bij Anderlecht, ook met het oog op Club Brugge: "We zullen zien hoe we ermee omgaan"

16:15
Rik De Mil heeft duidelijk op tafel geklopt na offday: "Andere toon"

Rik De Mil heeft duidelijk op tafel geklopt na offday: "Andere toon"

16:30
Genk-spelers getuigen over harde aanpak van Nicky Hayen in de kleedkamer Reactie

Genk-spelers getuigen over harde aanpak van Nicky Hayen in de kleedkamer

15:45
Standard-coach bijt zeer scherp van zich af na beschuldiging van intimidatie

Standard-coach bijt zeer scherp van zich af na beschuldiging van intimidatie

16:00
2
'PSV wil Genk-speler wegkapen van vele andere geïnteresseerden'

'PSV wil Genk-speler wegkapen van vele andere geïnteresseerden'

15:30
Ongelukkige spitsen bij Anderlecht? Taravel gaat er dieper op in: "De statistieken spreken voor zich"

Ongelukkige spitsen bij Anderlecht? Taravel gaat er dieper op in: "De statistieken spreken voor zich"

14:54
Bestemming Leipzig: iedereen weet waar hij aan toe is

Bestemming Leipzig: iedereen weet waar hij aan toe is

15:15
Sven Vandenbroeck onder druk bij Zulte Waregem? Sterke man geeft het antwoord

Sven Vandenbroeck onder druk bij Zulte Waregem? Sterke man geeft het antwoord

14:40
2
🎥 De ongeziene blunder van Tobias Lawal die KRC Genk veel bibbergeld bezorgde

🎥 De ongeziene blunder van Tobias Lawal die KRC Genk veel bibbergeld bezorgde

14:20
8
Hoe zit het nu met de overname van Standard?

Hoe zit het nu met de overname van Standard?

14:00
1
KRC Genk kent zijn weg naar de finale van de Europa League

KRC Genk kent zijn weg naar de finale van de Europa League

13:30
6
Sterkhouder weg deze zomer? 'Premier League-topclub klopt aan in het Dudenpark van Union'

Sterkhouder weg deze zomer? 'Premier League-topclub klopt aan in het Dudenpark van Union'

13:00
Nu al vraagtekens bij manier van werken van potentieel nieuwe sportief directeur Anderlecht

Nu al vraagtekens bij manier van werken van potentieel nieuwe sportief directeur Anderlecht

12:40
Paniek in de tent bij Zulte Waregem? Dit heeft sterke man Niels Leroy erover te zeggen

Paniek in de tent bij Zulte Waregem? Dit heeft sterke man Niels Leroy erover te zeggen

12:30
3
Thibaut Courtois krijgt gelijk: absolute clashes in de Champions League op komst

Thibaut Courtois krijgt gelijk: absolute clashes in de Champions League op komst

12:20
Serie A-uitblinker moet volgens analisten weer kans krijgen bij Duivels: "Kan het opnemen tegen Vermeeren"

Serie A-uitblinker moet volgens analisten weer kans krijgen bij Duivels: "Kan het opnemen tegen Vermeeren"

12:00
1
Nieuwe trainer vlak voor belangrijk duel: geloven ze bij Dender nog in de redding?

Nieuwe trainer vlak voor belangrijk duel: geloven ze bij Dender nog in de redding?

11:40
1
Standard kan rekenen op een wel heel gemotiveerde verdediger: "Tonen dat ik nog goed genoeg ben"

Standard kan rekenen op een wel heel gemotiveerde verdediger: "Tonen dat ik nog goed genoeg ben"

11:20
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 28/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 28/02 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 28/02 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 01/03 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 01/03 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 01/03 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/03 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

RSCL FANAAT RSCL FANAAT over Standard - La Louvière: 1-1 Nelvafrel Nelvafrel over KV Kortrijk - Luik FC: 1-0 Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over "Of ik nog in Play-off 1 geloof?": Joseph Oosting heeft duidelijke boodschap voor de Antwerp-fans Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over STVV, Anderlecht of buitenland? Analisten laten zich uit over toekomst Wouter Vrancken filip.dhose filip.dhose over KV Kortrijk wil drie punten via forfaitzege: "Er zijn daar héél rare dingen gebeurd" Dirk1897 Dirk1897 over Alex Muzio en Union willen Bart Verhaeghe (opnieuw) de mond snoeren: "Ik was in shock toen ik zijn woorden hoorde" JaKu JaKu over Doelman Lawal blundert bij Genk: dit hebben Smets en Heynen erover te zeggen JaKu JaKu over 🎥 De ongeziene blunder van Tobias Lawal die KRC Genk veel bibbergeld bezorgde JaKu JaKu over Serie A-uitblinker moet volgens analisten weer kans krijgen bij Duivels: "Kan het opnemen tegen Vermeeren" JaKu JaKu over 'Manchester City wil Atlético Madrid aftroeven ... voor speler Club Brugge' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved