Ruben Van Gucht reageert stevig op niet-selectie voor WK in USA: "Nooit negatieve feedback"
Foto: © photonews
De voorbije maanden en jaren viel Ruben van Gucht op met zijn liederlijke levensstijl en zijn open relatie met Blanka Vlasic, zijn toekomstig kindje met Charlotte Van Looy en dergelijke meer. Ondertussen is gebleken dat hij niet naar het WK 2026 mag voor de VRT.

Ruben Van Gucht zou in eigen land te horen hebben gekregen dat hij niet voor de VRT naar het WK In de Verenigde Staten, Canada en Mexico zal mogen. Die eer is weggelegd voor Tess Elst, als het gaat over de interviews met onder meer de bondscoach vanuit het basiskamp.

Ruben Van Gucht kreeg een droge mededeling van de VRT

De commentator en presentator heeft dat in Weekwatchers op Radio2 dit weekend ook weten te bevestigen. En hij heeft ook meteen wat extra informatie gegeven over hoe een en andere is verlopen bij de VRT.

"Waarom ik niet naar het WK mag? Ik weet het eigenlijk zelfs niet. Ik heb de toch wel droge mededeling gekregen", aldus Van Gucht. Waarop centrale gast Piet Huysentruyt meteen een fanclub wilde oprichten om hem toch nog in de USA te krijgen.

Fanclub voor Ruben Van Gucht? Neen

"Een fanclub? Zo'n vaart zal het nu niet meer lopen. Ik denk dat de keuze nu toch wel gemaakt is ondertussen. Fijn is zo'n mededeling niet, omdat je dan toch altijd voor een stukje denkt dat het over je werk gaat."


"De vorige keren was daar nooit negatieve feedback op geweest. Het was een heel moeilijke boodschap om te slikken. De enige manier om daar op een goede manier mee te kunnen omgaan is hard werken. Als het plan ambitieus genoeg is in de studio in Brussel ... En als ik de matchen van de Rode Duivels niet moet omkaderen, wil ik gerust met jou meegaan naar Kansas City."

