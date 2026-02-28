Club Brugge mag dromen van jaartje extra met topspeler, maar loopt miljoenen mis

Deze zomer gaan heel wat spelers Club Brugge verlaten, zoveel is duidelijk. En daarbij zal ook Aleksandar Stankovic mogelijk vertrekken. Al is er ook nog een mogelijkheid dat hij alsnog een jaartje op Jan Breydel zal blijven.

Manchester United en Tottenham Hotspur azen zoals geweten op Aleksandar Stankovic. Volgens diverse transfergoeroes zou Stankovic echter niet per se naar de Premier League willen, maar naar Italië willen terugkeren.

Internazionale heeft alle touwtjes in handen rond Aleksandar Stankovic

Internazionale blijft de touwtjes in handen hebben. Als zij horen dat er teams willen aankloppen met veel geld bij Club Brugge, kunnen ze hem opnieuw in huis halen via een terugkoopclausule. Club Brugge kocht de middenvelder afgelopen zomer voor zo'n 9,5 miljoen euro.

Als de Italianen 23 miljoen euro op tafel leggen, dan kunnen ze Stankovic meteen opnieuw in huis halen. Als ze dat pas in de zomer van 2027 doen, dan gaat het over een bedrag van 25 miljoen euro dat ze op tafel moeten gooien.

Houdt Club Brugge Stankovic dan toch nog eventjes bij zich?

In dat laatste zit misschien nog dé ultieme kans voor Club Brugge. Als ze bij Internazionale niet meteen van mening zijn dat ze de middenvelder volgend seizoen al meteen kunnen gebruiken als vaste basisspeler, zouden ze hem ook op Jan Breydel kunnen houden.



De kans dat zijn marktwaarde een jaar later nog veel hoger is, is vrij groot. En dan lenen ze de speler eigenlijk uit voor een bedrag van amper twee miljoen euro in de kering. Als ze hem dan later voor een veelvoud kunnen verkopen ...