Hoogspanning? Vincent Kompany voorzichtig voorafgaand aan Der Klassiker

Foto: © photonews

Deze zaterdag trekt Bayern München naar Dortmund om de Klassiker af te werken. Vincent Kompany heeft zich op de persconferentie uitgesproken over deze wedstrijd. De wedstrijd kan namelijk van groot belang zijn.

De Belgische trainer benadrukte het belang van deze confrontatie: "Dit is Der Klassiker. Het heeft zijn belang. In de momenten van de grote wedstrijden moeten we het net zo groot maken als het is. Ik denk dat dat een goede zaak is. Het is belangrijk voor de Bundesliga dat we een grote wedstrijd spelen, geen van beide ploegen mag bang zijn."

Vincent Kompany laat zich uit over de clash in Duitsland

Hij is duidelijk over de mentaliteit die beide teams moeten aannemen: "Ik wil dat we zeggen dat we Dortmund willen verslaan. En Dortmund zou op dezelfde manier moeten denken; dat is wat deze wedstrijd zo belangrijk maakt, zo hoort het te zijn."

Dortmund is momenteel ongeslagen thuis terwijl Bayern dat is op verplaatsing. "Ik verwacht dat Dortmund druk zal zetten en de wedstrijd zeer open zal houden met veel energie, ze zijn daartoe in staat, ze hebben de kwaliteiten om echt door te drukken."

Wat gaat de wedstrijd beslissen tussen Bayern München en Borussia Dortmund?

Maar zal dat morgen de wedstrijd beslissen? "Ik weet het niet. Aan onze kant zijn de zaken duidelijker: we zullen absoluut alles geven, dat kan ik nu al zeggen. Al het andere zal afhangen van de tegenstander", aldus nog de Belgische coach.


Vincent Kompany toont zich, zoals gewoonlijk, ongeacht welke ploeg, vrij voorzichtig: "Of ze nu in een defensief blok blijven of naar voren projecteren, we weten wat onze prioriteiten zullen zijn. We spelen tegen een groot team, het zal niet makkelijk voor ons zijn."

Volg Borussia Dortmund - Bayern München live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.

