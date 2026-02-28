Fred Vanderbiest komt met excuses: "Een heel lelijke"

KV Mechelen staat minstens voor een paar uur knap vierde in de stand van de Jupiler Pro League. Het worden nog drie lastige weken, maar tot op heden doen ze een geweldige zaak richting de Champions' Play-offs. Al was het voetbal niet om aan te zien.

KV Mechelen kwam snel op voorsprong tegen Zulte Waregem, maar kwam daarna met moeite nog tot een volwassen kans. Integendeel zelfs: het waren de bezoekers die zelfs na de verdiende gelijkmaker droomden van meer.

Wat vond Fred Vanderbiest van de match tussen Mechelen en Zulte Waregem?

Door een gebrek aan efficiëntie liet Essevee het na om een tweede keer te scoren. KV Mechelen leek te speculeren op een punt - Nacho Miras nam ook na de gelijkmaker zijn tijd om in te trappen en dergelijke meer.

Fred Vanderbiest bracht dan maar Benito Raman tussen de lijnen en die bedankte met een knap doelpunt in minuut 96. Meteen ook goed voor de overwinning en een ongezien belangrijke driepunter in de strijd om de top-6.

Fred Vanderbiest van KV Mechelen geeft lelijke zege toe

Coach Vanderbiest was niet te beroerd om toe te geven dat het niet goed was van Mechelen: "Ik wil me excuseren aan Zulte Waregem en Sven Van Den Broeck", gaf hij dan ook ootmoedig toe op zijn persconferentie na de match.

Lees ook... Eindelijk eens play-off 1? Benito Raman doet volksfeest losbarsten in Mechelen met knal in minuut 96!›

"Ze zijn er niets mee, maar het is gewoon een feit dat we niet terecht gewonnen hebben. Het was totaal onterecht. IK heb al lelijke wedstrijden gewonnen, maar dit slaat alles. Deze was een wel héél lelijke overwinning. Raman? Hem brengen was een wanhoopspoging."