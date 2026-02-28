Volg Anderlecht - OH Leuven live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
-
Datum: 28/02/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 27

LIVE: Eden Hazard in het Lotto Park, Taravel wijzigt meer dan verwacht

Anderlecht ontvangt vanavond om 20u45 OH Leuven in het Lotto Park voor speeldag 27 van de Pro League. De Brusselaars willen na de 2-4-zege op Zulte Waregem opnieuw aanknopen met een tweede opeenvolgende competitieoverwinning. Dat lukte hen voor het laatst in november.

Tijd   20:45 
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
Anderlecht (Anderlecht - OH Leuven)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ilay Camara - Moussa Diarra - Mihajlo Ilic - Ludwig Augustinsson - Enric Llansana - Nathan-Dylan Saliba - Nathan De Cat - Tristan Degreef - Mihajlo Cvetkovic - Thorgan Hazard
Bank: Lucas Hey - Danylo Sikan - Mario Stroeykens - Justin Heekeren - Mattis Seghers - Killian Sardella - Anas Tajaouart - Ali Maamar - Adriano Bertaccini - Ibrahim Kanate

OH Leuven (Anderlecht - OH Leuven)
OH Leuven: Maxence Andre Prévôt - Takahiro Akimoto - Roggerio Nyakossi - Ewoud Pletinckx - Thibaud Verlinden - Birger Verstraete - Henok Teklab - Óscar Gil Regaño - Youssef Maziz - Lukasz Lakomy - Chukwubuikem Ikwuemesi
Bank: Noë Dussenne - Wouter George - Siebe Schrijvers - Kyan Vaesen - William Balikwisha - Mathieu Maertens - Sory Kaba - Owen Jochmans - Davis Opoku
19:44
 Eden Hazard komt broer Thorgan vandaag aanmoedigen. Hij stond zonet op het veld in het Lotto Park.

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin  
Camara Ilay  
Diarra Moussa  
Ilic Mihajlo  
Augustinsson Ludwig  
Llansana Enric  
Saliba Nathan-Dylan  
De Cat Nathan  
Degreef Tristan  
Cvetkovic Mihajlo  
Hazard Thorgan  
Bank
Hey Lucas  
Sikan Danylo  
Stroeykens Mario  
Heekeren Justin  
Seghers Mattis  
Sardella Killian  
Tajaouart Anas  
Maamar Ali  
Bertaccini Adriano  
Kanate Ibrahim  
 

OH Leuven OH Leuven
Prévôt Maxence Andre  
Akimoto Takahiro  
Nyakossi Roggerio  
Pletinckx Ewoud  
Verlinden Thibaud  
Verstraete Birger  
Teklab Henok  
Gil Regaño Óscar  
Maziz Youssef  
Lakomy Lukasz  
Ikwuemesi Chukwubuikem  
Bank
Dussenne Noë  
George Wouter  
Schrijvers Siebe  
Vaesen Kyan  
Balikwisha William  
Maertens Mathieu  
Kaba Sory  
Jochmans Owen  
Opoku Davis  

Vooraf

LIVE: Anderlecht met Stroeykens in de basis? Paars-wit wil breken met opvallende statistiek
Johan Walckiers

LIVE: Anderlecht met Stroeykens in de basis? Paars-wit wil breken met opvallende statistiek
Foto: © photonews

Anderlecht ontvangt vanavond om 20u45 OH Leuven in het Lotto Park voor speeldag 27 van de Pro League. De Brusselaars willen na de 2-4-zege op Zulte Waregem opnieuw aanknopen met een tweede opeenvolgende competitieoverwinning. Dat lukte hen voor het laatst in november.

Jérémy Taravel kan opnieuw rekenen op Moussa Diarra, die terugkeert uit schorsing. Hij lijkt in de basis te komen ten koste van Ilic of Lucas Hey. Yari Verschaeren is onzeker, terwijl Mario Stroeykens opnieuw fit is en hem mogelijk vervangt. Kana blijft geblesseerd en ook Huerta is nog niet speelklaar.

Opgelet ook voor Nathan Saliba. De middenvelder pakte zijn negende gele kaart van het seizoen en is bij een volgende waarschuwing twee wedstrijden geschorst. Met het oog op de verplaatsing naar Club Brugge is dat een belangrijk aandachtspunt.

Felice Mazzu wil de play-downs nog vermijden met OH Leuven

Bij OH Leuven is het alle hens aan dek in de strijd om de Playdowns te vermijden. De ploeg van coach Felice Mazzù heeft nog vier wedstrijden om uit de gevarenzone te klimmen en een zege in Brussel zou welgekomen zijn.

Mazzù gaf aan dat hij zich bewust is van de tactische aanpassingen bij Anderlecht onder assistent Taravel, maar wil vooral uitgaan van eigen sterkte. “Ik ga me niet aanpassen aan Anderlecht", klonk het strijdvaardig. Doelman Leysen is nog steeds onbeschikbaar bij de Leuvenaars.

Voor Anderlecht staat er veel op het spel in de strijd om de Champions’ Play-offs veilig te stellen. Een nieuwe zege zou niet alleen vertrouwen geven, maar ook de kloof met de concurrentie vergroten. Aftrap om 20u45 in het Lotto Park.

Prono Anderlecht - OH Leuven

Anderlecht wint
Gelijk
Anderlecht Anderlecht wint Gelijk OH Leuven OH Leuven wint
82.88% 13.7% 3.42%
Populairste
2-1
(86x)		 2-0
(77x)		 3-1
(35x)

Vergelijking Anderlecht - OH Leuven

Positie

5
13

Punten

40
28

Gewonnen

11
7

Verloren

8
12

Gescoorde doelpunten

34
28

Doelpunten tegen

32
37

Gele kaarten

63
79

Rode kaarten

3
1

Onderlinge duels gewonnen

8
10
3
26/09 20:45 OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
01/12 16:00 OH Leuven OH Leuven 0-0 Anderlecht Anderlecht
10/08 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-1 OH Leuven OH Leuven
21/01 18:30 OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
28/10 20:45 Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
19/03 16:00 OH Leuven OH Leuven 0-2 Anderlecht Anderlecht
04/09 13:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 OH Leuven OH Leuven
26/02 20:45 OH Leuven OH Leuven 0-0 Anderlecht Anderlecht
31/10 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 OH Leuven OH Leuven
10/01 18:15 OH Leuven OH Leuven 1-0 Anderlecht Anderlecht
18/10 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 OH Leuven OH Leuven
21/09 19:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 OH Leuven OH Leuven
29/11 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-2 OH Leuven OH Leuven
02/08 20:00 OH Leuven OH Leuven 0-2 Anderlecht Anderlecht
08/03 20:00 OH Leuven OH Leuven 1-0 Anderlecht Anderlecht
02/11 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-1 OH Leuven OH Leuven
16/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 OH Leuven OH Leuven
25/08 18:00 OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
04/12 14:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 OH Leuven OH Leuven
29/07 20:30 OH Leuven OH Leuven 2-1 Anderlecht Anderlecht
13/07 19:00 OH Leuven OH Leuven 1-6 Anderlecht Anderlecht
Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 20:45 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 01/03 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 01/03 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 01/03 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/03 FCV Dender EH FCV Dender EH
