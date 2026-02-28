Reactie OH Leuven-verdediger Pletinckx héél hard voor zijn ploeg: "Kinderlijk! Onbegrijpelijk!"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
Reageer
OH Leuven-verdediger Pletinckx héél hard voor zijn ploeg: "Kinderlijk! Onbegrijpelijk!"
Foto: © photonews

OH Leuven ging met zware 5-1-cijfers onderuit op het veld van Anderlecht. Nochtans kwamen de bezoekers vroeg op voorsprong, maar daarna gaf OHL de wedstrijd volledig uit handen. Verdediger Ewoud Pletinckx was na afloop bijzonder scherp voor zijn eigen ploeg.

“We komen op voorsprong, maar die 1-1 geven we al dom weg", analyseerde hij. “Het is niet dat we dan plots elke bal naar voren moesten trappen. We moesten blijven voetballen. Het is spijtig dat we op die manier die goal slikken.”

Ook na rust liep het opnieuw mis. “In de tweede helft is het gewoon twee keer hetzelfde verhaal. Eerst geef je die vrije trap te makkelijk weg en dan gaat de muur nog open ook. Dat kan toch niet? Dat is een kinderlijke fout. edereen weet dat de muur compact moet blijven. De keeper rekent daarop. Dat we dan zo uit elkaar springen, dat mag totaal niet.”

Volgens Pletinckx lagen de tegengoals vooral aan de Leuvenaars zelf. “Bij die corner krijgt Cvetkovic alle tijd om te draaien en af te werken. Dat mag niet. Je staat in je eigen zestien, daar moet je veel korter op zitten.”

Ewoud Pletinckx begreep niet hoe OH Leuven de goals weggaf

Hoe zulke fouten op dit niveau kunnen gebeuren? “Eerlijk gezegd versta ik dat ook niet. Dat zijn basisprincipes. Dat zijn vermijdbare dingen die een match kunnen bepalen. Ik zeg niet dat het dan geen nederlaag wordt, want het wordt 5-1, maar het begint wel bij die goals.”

Lees ook... Anderlecht zo goed als zeker van Champions' Play-offs: topschutter Hazard en Cvetkovic trekken het recht
Tot slot wees Pletinckx ook op de gemiste kans in het klassement na het verlies van Zulte Waregem. “We wisten vooraf wat de andere resultaten waren. Als we hier konden winnen, deden we een heel goede zaak. Los van alles komt dit verlies dus hard binnen.”
 

Corrigeer

