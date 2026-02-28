STVV laat voorlopige leidersplaats liggen: Wouter Vrancken benoemt de problemen

STVV heeft de kans gemist om opnieuw de leiding te nemen in de Jupiler Pro League. Op het veld van Antwerp kwamen de Truienaars niet tot scoren, tot frustratie van coach Wouter Vrancken. Hij wees na afloop op duidelijke tekortkomingen bij zijn ploeg.

STVV kon weer even de leiding nemen in de Jupiler Pro League, maar dan moest het wel winnen van Antwerp. Na een frustrerende wedstrijd lukte dat niet voor de Truienaars. Na afloop benoemde Wouter Vrancken de problemen.

"We waren niet goed genoeg in het laatste derde van het veld", stelde de STVV-coach vast nadat hij Joseph Oosting feliciteerde met de zege van Antwerp. Maar er liep wel meer mis. Het spel was niet zuiver genoeg.

Vrancken ziet STVV tekortschieten in beslissende zone

"De dingen waar we juist sterk in zijn, deden we nu niet goed genoeg. In de eerste helft leden we veel te makkelijk balverlies en gingen simpele dingen niet goed. We gaven counters weg die niet hoefden", ging Vrancken verder.

"In de tweede helft hadden we op veel momenten te veel tijd nodig om iets te doen met de bal. De zestien aanvallen hebben we veel te weinig gedaan. Het was te statisch. Zo krijg je weinig openingen in een laag blok."

De Kanaries kregen nog kansen om op gelijke hoogte te komen, maar vergaten zichzelf steeds te belonen. "Als die heel grote kans erin gaat dan krijg je nog een boost en is er nog veel mogelijk, maar dat gebeurde niet. We moeten kijken naar onszelf. We hebben het laten liggen in de laatste 20 meter."



"Het is iets mooi om de spelers voor te houden", besluit Vrancken, die er lessen uit wil trekken. "Als we niet doen waar we goed in zijn, als we niet streven om dat top te doen, dan geraak je moeilijk aan resultaten. Dit was een mooi voorbeeld."