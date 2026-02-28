'Verse miljoenen lonken: jeugdproduct doet Club Brugge dromen van nieuwe jackpot'

Club Brugge beleefde een zeer mooi Europees parcours. Verschillende spelers van blauw-zwart speelden zich daarin in de kijker. Ook Kyriani Sabbe, die weleens snel een transfer zou kunnen maken. Komende zomer al?

We schreven al over de interesse van Real Madrid voor het jeugdproduct van Club Brugge. Die was niet concreet, in tegenstelling tot die van Brentford. De Premier League-club zou concrete belangstelling tonen.

Daardoor zou een transfer weleens snel kunnen plaatsvinden. Sacha Tavolieri geeft bij de Zwitserse tak van Sky Sports meer informatie over het dossier. Hij weet dat de speler zelf niet 'neen' zou zeggen tegen een zomertransfer als hij een interessant voorstel zou krijgen.

Sabbe in de voetsporen van De Cuyper?

Ook Club Brugge lijkt bereid om mee te werken als er een mooi bod op tafel komt. Blauw-zwart onderhoudt sinds de transfer van Thiago en Kaye Furo nauwe banden met The Bees en zal ongetwijfeld opnieuw het onderste uit de kan willen halen.

Voor Sabbe zou het een mooie stap betekenen naar een stabiele middenmotor in de Premier League. Hij kan zich spiegelen aan Maxim De Cuyper, dat andere jeugdproduct dat voor de nodige miljoenen het Kanaal overstak.



De huidige overeenkomst van Sabbe loopt nog tot midden 2028. Op zijn 21ste was hij al goed voor 104 wedstrijden in het eerste elftal van Club Brugge. Hij scoorde 3 goals en gaf 9 assists.