De Cat als 'nummer 10', alles kan hij! "Of ik die beweging heb afgekeken? Ik kijk niet naar voetbal"

Nathan De Cat is een supertalent en dat bewees hij zaterdagavond nog maar eens. Omdat Yari Verschaeren niet beschikbaar was, zette Jérémy Taravel hem op de 'nummer 10'. En ook daar blonk hij uit.

Anderlecht boekte een overtuigende 5-1-zege tegen OH Leuven, al zag het daar in het begin niet naar uit. De Brusselaars kwamen vroeg op achterstand, maar na de rust draaiden ze de rollen volledig om. De Cat speelde als spelverdeler met opvallend veel maturiteit.

De jonge middenvelder bleek opnieuw polyvalent. "Ik speel waar de coach mij vraagt om te spelen. Vandaag was dat op tien. Alles wat de coach vraagt, ga ik doen", aldus de tiener, die zijn marktwaarde ongetwijfeld nog wat ziet schrijven.

De Cat kreeg veel vrijheid en week vaak uit naar de linkerflank. “Ik vind het fijn om vrijheid te krijgen. Dan kan ik ook een beetje mijn eigen spel brengen", legde hij uit. “Als de coach mij volgende week verdediger zet, dan doe ik dat ook.”

Nathan De Cat was outstanding als spelverdeler

Na een moeizame start herpakte Anderlecht zich sterk. “We zijn iets minder gestart na die vroege tegenslag, maar daarna hebben we de match in handen genomen. Vorige week hebben we onze lessen getrokken en vandaag hebben we getoond dat we beter waren", aldus De Cat.

Ondanks zijn jonge leeftijd straalt hij rust uit. Het woord stress lijkt hij zelfs niet te kennen. “Het is niet mijn eerste wedstrijd, dus dat valt goed mee. Ik speel mijn spel en probeer mij altijd te amuseren.”



Spijtig voor hem had hij maar één assist, want die actie op de achterlijn waarbij Diarra scoorde, was fantastisch. Voorafgaand stond Ilic echter buitenspel en het doelpunt werd afgekeurd. De vraag was of hij dat afgekeken had van Karim Benzema. "Heel eerlijk: ik kijk niet superveel naar voetbal. In mijn vrije tijd probeer ik andere dingen te doen dan naar voetbal te kijken.”