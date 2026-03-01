Thorgan Hazard maakt van familiereünie een feestje en wint weddenschap met Taravel: "Hoop dat hij woord houdt"

Thorgan Hazard beleefde zaterdagavond een perfecte voetbalavond in het Lotto Park. Met twee doelpunten tegen OH Leuven - een knappe vrije trap en een koelbloedige penalty - leidde hij Anderlecht naar een 5-1-zege.

Met elf treffers is hij nu alleen topschutter in de Jupiler Pro League. In zijn laatste twee wedstrijden was hij goed voor vijf goals, na zijn hattrick tegen Zulte Waregem. Alsof het scenario geschreven was, zat de familie Hazard in de tribunes.

Thorgan Hazard won voor het eerst de 'Man van de Match'

Broers Eden, Kyllian en Ethan keken vanuit de loges toe hoe Thorgan uitblonk. “Het was een klein familiefeest vandaag", glimlachte hij. “Iedereen was er, behalve mijn kinderen. Mijn dochter hadden een danscompetitie. Maar de rest van de familie was aanwezig.”

Hazard droeg zijn goals op aan zijn naasten. “Ze hadden me gezegd dat ik er een feestje van moest maken, dus ik heb het met veel plezier gedaan", klonk het. De aanwezigheid van zijn broers gaf hem duidelijk extra motivatie.

Met zijn elfde competitiedoelpunt schrijft Hazard ook familiegeschiedenis. Hij is de eerste van de broers die zich tot topschutter in België kroont en ook de eerste die de trofee van 'Man van de Match' kreeg. “Eden zal in België niets winnen", lachte hij. “Hij heeft al zoveel gewonnen in zijn carrière, dus voor mij is het mooi om dit nu mee te maken. Hopelijk kan Kyllian het ook nog eens, maar daarvoor moet hij wel eerst een reeks stijgen.”

Thorgan Hazard vroeg een extra dag vrijaf

Toch ziet Hazard dit niet als zijn absolute topvorm. “Voor mij is dit niet de beste Thorgan Hazard. Het is een Thorgan die wat meer vertrouwen heeft voor doel. Ik speel dichter bij doel en dat maakt het makkelijker.”



Lees ook... Jérémy Taravel bewijst dat hij weet hoe hij de Anderlecht-spelers moet aanpakken: "Hij was blij als een kind"›

De aanvaller benadrukte ook het collectief. “Ik ben blij, maar vooral omdat het team vijf keer scoort. We wilden winnen en onze goede reeks verderzetten. We hebben een mindere periode gehad, dus nu moeten we blijven doorgaan.”

Na zijn tweede doelpunt zocht Hazard even oogcontact met de coach. “We kennen elkaar goed. We hebben iets gezegd voor de wedstrijd, dus ik hoop dat hij zijn woord houdt", knipoogde hij. Wat er precies werd afgesproken? “Dat blijft tussen ons.” Taravel onthulde het zelf wel: "Hij vroeg een extra dag congé. Of hij die gaat krijgen. Dat zien we wel", lachte hij.

