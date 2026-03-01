CPL: RSCA Futures vernedert Club NXT, Beerschot pakt belangrijke punten en Lierse wint weer

CPL: RSCA Futures vernedert Club NXT, Beerschot pakt belangrijke punten en Lierse wint weer
Foto: © photonews

De 26e speeldag in de CPL werd zaterdagavond voortgezet met drie leuke wedstrijden. RSCA Futures sprong daarbij in het oog door hun leeftijdsgenoten van Club Brugge te overklassen en hen een forfaitscore aan te smeren.

Terwijl het eerste elftal van Anderlecht het opnam tegen OHL, speelden de RSCA Futures tegen Club NXT. Voor deze U23-topper stond Mathys Angély (gehuurd van Wolfsburg) voor het eerst in de basis bij paars-wit. En hij maakte meteen indruk. Terwijl de Bruggelingen al na een kwartier met tien stonden, opende de Franse verdediger de score met een schot van buiten het strafschopgebied (34’, 0-1).

Vlak voor rust zorgde een slimme vrije trap van Alexander De Ridder ervoor dat de bezoekers hun voorsprong verdubbelden (45’, 0-2). Met een man meer en een bonus van twee doelpunten liepen de Futures na de pauze verder uit, met nog drie treffers van Pape Aliyia N’Dao (53’, 0-3) en Terry Van de Ven (76’ en 86’, 0-5).

Alleen maar uitzeges

Club NXT blijft zo de laatste plaats in het klassement delen met Olympic Charleroi. Francs Borains, dat bij de aftrap evenveel punten telde als Anderlecht, gingen dan weer onderuit in eigen huis. De ploeg van Yves Vanderhaeghe nam het op tegen Beerschot.

De Ratten domineerden de eerste helft en kwamen op voorsprong via Ken Masui (23’, 0-1). Na de pauze herstelde Francs Borains het evenwicht en kreeg het zelfs meerdere kansen. Toch toonden de bezoekers zich efficiënter: D’Margio Wright-Phillips zorgde in het laatste kwartier voor de beslissing. Eindstand: 0-2. Beerschot nadert zo voorlopig tot op zes punten van de derde plaats van Kortrijk.

Tot slot noteren we de 2-3-zege van Lierse op het veld van de U23 van Genk, hun eerste overwinning in negen wedstrijden. Alexandre Stanic zette zijn sterke vorm voort door na twintig minuten de score te openen. De jonge Genk-spelers brachten de spanning nog twee keer terug, maar Lierse sloeg telkens op het juiste moment toe om opnieuw aan te knopen met de zege.

2e klasse

 Speeldag 27
KAA Gent KAA Gent 2-1 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 3-1 Luik FC Luik FC
SK Beveren SK Beveren 2-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Francs Borains Francs Borains 0-2 K Beerschot VA K Beerschot VA
Jong Genk Jong Genk 2-3 Lierse SK Lierse SK
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-5 RSCA Futures RSCA Futures
RWDM Brussels RWDM Brussels 16:00 Eupen Eupen
Lommel SK Lommel SK 16:00 Seraing Seraing

