🎥 Ex-spelers Gent en Anderlecht sturen sollicitatie naar Rudi Garcia met knappe goals

🎥 Ex-spelers Gent en Anderlecht sturen sollicitatie naar Rudi Garcia met knappe goals
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels spelen binnen enkele maanden op het WK 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Diverse landgenoten willen nog snel een mooie sollicitatie de wereld insturen om Rudi Garcia wakker te maken.

Lucas Stassin kan eindelijk opgelucht ademhalen. De 21-jarige aanvaller had sinds... september vorig jaar bij AS Saint-Étienne geen doelpunt meer gemaakt, en ook al gaf hij twee assists in twee wedstrijden in februari, een treffer was nodig om de Belg te bevrijden.

Dat is nu gebeurd, en meteen twee keer zelfs. Zaterdag trok ASSE naar Pau en won met 0-3, met een dubbele treffer van Stassin. Het eerste doelpunt van Saint-Étienne viel zelfs al in de 3e minuut, op een directe afronding van de Belg in het strafschopgebied.

We zouden erg verrast zijn Cuypers in de volgende selectie van Garcia te zien, zelfs als de Rode Duivels juist een wedstrijd in Chicago spelen, waar de ex-Gentenaar actief is. Maar voorlopig blijft hij gewoon scoren.

Lees ook... KRC Genk boekt verdiende zege tegen KAA Gent en komt de top 6 binnen

In de nacht van zaterdag op zondag versloeg Chicago Fire CF Montréal in de tweede speeldag van de MLS, en Hugo Cuypers maakte één van de drie doelpunten van zijn ploeg, helemaal op het einde van de wedstrijd. Een knaller van een seizoensstart: de Belg staat op twee doelpunten in twee wedstrijden.

Het is dus toch opvallend: twee Belgen maken indruk bij hun team. En op die manier zenden ze minstens een sollicitatie richting Rudi Garcia. De komende weken en maanden zal moeten blijken of ze het WK kunnen halen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Major League Soccer
Major League Soccer Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KRC Genk
Hugo Cuypers
Lucas Stassin

Meer nieuws

KRC Genk boekt verdiende zege tegen KAA Gent en komt de top 6 binnen

KRC Genk boekt verdiende zege tegen KAA Gent en komt de top 6 binnen

15:23
Rik De Mil kristalhelder vlak voor de wedstrijd tegen Genk: "Klaar en duidelijk"

Rik De Mil kristalhelder vlak voor de wedstrijd tegen Genk: "Klaar en duidelijk"

13:30
1
Sven Kums wil nog wat kwijt over KAA Gent

Sven Kums wil nog wat kwijt over KAA Gent

11:30
Met ex-spelers Gent, Anderlecht en Antwerp: meer dan helft teams krijgen puntenstraf

Met ex-spelers Gent, Anderlecht en Antwerp: meer dan helft teams krijgen puntenstraf

14:00
4
LIVE: Westerlo wijzigt niet, drie veranderingen bij Union Live

LIVE: Westerlo wijzigt niet, drie veranderingen bij Union

15:19
LIVE: Alles op het spel in Genk-Gent, Europese vermoeidheid tegen defensieve zorgen

LIVE: Alles op het spel in Genk-Gent, Europese vermoeidheid tegen defensieve zorgen

09:45
Johan Boskamp schrikt van iets opvallends bij Racing Genk

Johan Boskamp schrikt van iets opvallends bij Racing Genk

10:00
Nieuwe officiële domper voor Belgische profclub: sterkhouder verkast nog naar het buitenland

Nieuwe officiële domper voor Belgische profclub: sterkhouder verkast nog naar het buitenland

15:00
Na de aanval van de USA: Iraanse voetbalbond is zeer duidelijk over WK 2026

Na de aanval van de USA: Iraanse voetbalbond is zeer duidelijk over WK 2026

13:00
13
Speelt Club Brugge komende zomer een speler kwijt? Vertrek dreigt

Speelt Club Brugge komende zomer een speler kwijt? Vertrek dreigt

14:30
Eden Hazard onthult grootste gemis uit zijn carrière en dat heeft met de JPL te maken

Eden Hazard onthult grootste gemis uit zijn carrière en dat heeft met de JPL te maken

12:00
2
Sven Kums komt met heel verrassend advies voor Anderlecht en schuift opvallende naam naar voren

Sven Kums komt met heel verrassend advies voor Anderlecht en schuift opvallende naam naar voren

09:00
Jérémy Taravel bewijst dat hij weet hoe hij de Anderlecht-spelers moet aanpakken: "Hij was blij als een kind" Reactie

Jérémy Taravel bewijst dat hij weet hoe hij de Anderlecht-spelers moet aanpakken: "Hij was blij als een kind"

10:15
Anderlecht miste opvallende transfer: Kompany had Westerlo-speler al overtuigd

Anderlecht miste opvallende transfer: Kompany had Westerlo-speler al overtuigd

11:00
1
Charles Vanhoutte legt uit waarom hij mee naar het WK moet

Charles Vanhoutte legt uit waarom hij mee naar het WK moet

12:30
De Condé legt de torenhoge ambitie van Genk op tafel: "Dát willen we evenaren"

De Condé legt de torenhoge ambitie van Genk op tafel: "Dát willen we evenaren"

21:20
Felice Mazzu heeft maar één woord om prestatie van OH Leuven tegen Anderlecht te beschrijven Reactie

Felice Mazzu heeft maar één woord om prestatie van OH Leuven tegen Anderlecht te beschrijven

08:15
🎥 Opvallend moment met scheidsrechter Jasper Vergoote zorgt voor hilariteit tijdens Mechelen-Zulte Waregem

🎥 Opvallend moment met scheidsrechter Jasper Vergoote zorgt voor hilariteit tijdens Mechelen-Zulte Waregem

10:30
CPL: RSCA Futures vernedert Club NXT, Beerschot pakt belangrijke punten en Lierse wint weer

CPL: RSCA Futures vernedert Club NXT, Beerschot pakt belangrijke punten en Lierse wint weer

08:20
Thorgan Hazard maakt van familiereünie een feestje en wint weddenschap met Taravel: "Hoop dat hij woord houdt" Reactie

Thorgan Hazard maakt van familiereünie een feestje en wint weddenschap met Taravel: "Hoop dat hij woord houdt"

07:30
Karel Geraerts zit met een heel groot probleem bij Stade Reims

Karel Geraerts zit met een heel groot probleem bij Stade Reims

09:30
'AC Milan wil ex-Genkspeler die 20 (!) miljoen per jaar verdient'

'AC Milan wil ex-Genkspeler die 20 (!) miljoen per jaar verdient'

07:00
OH Leuven-verdediger Pletinckx héél hard voor zijn ploeg: "Kinderlijk! Onbegrijpelijk!" Reactie

OH Leuven-verdediger Pletinckx héél hard voor zijn ploeg: "Kinderlijk! Onbegrijpelijk!"

23:34
Bayern München zet grote stap richting titel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München zet grote stap richting titel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

08:40
De Cat als 'nummer 10', alles kan hij! "Of ik die beweging heb afgekeken? Ik kijk niet naar voetbal" Reactie

De Cat als 'nummer 10', alles kan hij! "Of ik die beweging heb afgekeken? Ik kijk niet naar voetbal"

23:10
6
Anderlecht zo goed als zeker van Champions' Play-offs: topschutter Hazard en Cvetkovic trekken het recht

Anderlecht zo goed als zeker van Champions' Play-offs: topschutter Hazard en Cvetkovic trekken het recht

22:43
Antonio Conte komt met emotioneel betoog over Lukaku: "Ik weet hoe hard hij afziet"

Antonio Conte komt met emotioneel betoog over Lukaku: "Ik weet hoe hard hij afziet"

06:30
STVV laat voorlopige leidersplaats liggen: Wouter Vrancken benoemt de problemen Reactie

STVV laat voorlopige leidersplaats liggen: Wouter Vrancken benoemt de problemen

23:10
Standard-speler beleefde persoonlijk drama voor duel tegen La Louvière: "Ik kreeg deze ochtend het nieuws"

Standard-speler beleefde persoonlijk drama voor duel tegen La Louvière: "Ik kreeg deze ochtend het nieuws"

22:30
Emotionele Lukaku overmand door tranen: "Ik was ten dode opgeschreven"

Emotionele Lukaku overmand door tranen: "Ik was ten dode opgeschreven"

23:00
🎥 Antwerp kan opnieuw winnen en trainer Joseph Oosting heeft nog grote plannen

🎥 Antwerp kan opnieuw winnen en trainer Joseph Oosting heeft nog grote plannen

21:25
3
'Verse miljoenen lonken: jeugdproduct doet Club Brugge dromen van nieuwe jackpot'

'Verse miljoenen lonken: jeugdproduct doet Club Brugge dromen van nieuwe jackpot'

21:40
Weergaloze Lamal scoort eerste hattrick voor Barça, City en Liverpool pakken de volle buit

Weergaloze Lamal scoort eerste hattrick voor Barça, City en Liverpool pakken de volle buit

22:00
Club Brugge kan profiteren: Antwerp weet weer wat winnen is en bezorgt STVV ferme domper

Club Brugge kan profiteren: Antwerp weet weer wat winnen is en bezorgt STVV ferme domper

20:17
Vertrekt Zakaria El Ouahdi? Dit is hoeveel hij naar verwachting zal opleveren

Vertrekt Zakaria El Ouahdi? Dit is hoeveel hij naar verwachting zal opleveren

16:30
1
Johan Boskamp voor de clash zeer kritisch over KRC Genk ... én KAA Gent

Johan Boskamp voor de clash zeer kritisch over KRC Genk ... én KAA Gent

28/02
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 3-0 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 16:00 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 18:30 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 19:15 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Eden Hazard onthult grootste gemis uit zijn carrière en dat heeft met de JPL te maken Negenduuzend Negenduuzend over Met ex-spelers Gent, Anderlecht en Antwerp: meer dan helft teams krijgen puntenstraf Union 60 Union 60 over Rangers FC - Celtic Glasgow: 2-2 Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over KRC Genk - KAA Gent: 3-0 patje teppers patje teppers over KV Mechelen - Zulte Waregem: - CringeMedia CringeMedia over Na de aanval van de USA: Iraanse voetbalbond is zeer duidelijk over WK 2026 Erwin Wille Erwin Wille over Rik De Mil kristalhelder vlak voor de wedstrijd tegen Genk: "Klaar en duidelijk" Michy DC Michy DC over Fred Vanderbiest komt met excuses: "Een heel lelijke" Negenduuzend Negenduuzend over De Cat als 'nummer 10', alles kan hij! "Of ik die beweging heb afgekeken? Ik kijk niet naar voetbal" wilmabar123 wilmabar123 over Anderlecht miste opvallende transfer: Kompany had Westerlo-speler al overtuigd Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved