🎥 Ex-spelers Gent en Anderlecht sturen sollicitatie naar Rudi Garcia met knappe goals

De Rode Duivels spelen binnen enkele maanden op het WK 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Diverse landgenoten willen nog snel een mooie sollicitatie de wereld insturen om Rudi Garcia wakker te maken.

Lucas Stassin kan eindelijk opgelucht ademhalen. De 21-jarige aanvaller had sinds... september vorig jaar bij AS Saint-Étienne geen doelpunt meer gemaakt, en ook al gaf hij twee assists in twee wedstrijden in februari, een treffer was nodig om de Belg te bevrijden.

Dat is nu gebeurd, en meteen twee keer zelfs. Zaterdag trok ASSE naar Pau en won met 0-3, met een dubbele treffer van Stassin. Het eerste doelpunt van Saint-Étienne viel zelfs al in de 3e minuut, op een directe afronding van de Belg in het strafschopgebied.

We zouden erg verrast zijn Cuypers in de volgende selectie van Garcia te zien, zelfs als de Rode Duivels juist een wedstrijd in Chicago spelen, waar de ex-Gentenaar actief is. Maar voorlopig blijft hij gewoon scoren.



In de nacht van zaterdag op zondag versloeg Chicago Fire CF Montréal in de tweede speeldag van de MLS, en Hugo Cuypers maakte één van de drie doelpunten van zijn ploeg, helemaal op het einde van de wedstrijd. Een knaller van een seizoensstart: de Belg staat op twee doelpunten in twee wedstrijden.

Het is dus toch opvallend: twee Belgen maken indruk bij hun team. En op die manier zenden ze minstens een sollicitatie richting Rudi Garcia. De komende weken en maanden zal moeten blijken of ze het WK kunnen halen.