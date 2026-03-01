🎥 Opvallend geel in KRC Genk - KAA Gent voor een tackle ... op de bal

KRC Genk klopte in eigen huis KAA Gent met duidelijke cijfers: 3-0. Door die overwinning staat het team er nu weer een beetje beter voor. Al was er ook een opvallend moment in de wedstrijd tussen beide ploegen.

KRC Genk had in eigen huis geen kind aan KAA Gent. Door de zege met 3-0 mogen de Limburgers ook opnieuw volmondig dromen van de top-6. Voorlopig staan ze ook alvast op de zesde plaats in het klassement.

KRC Genk wint knap van KAA Gent

De voorsprong op Gent is twee punten, maar er zijn nog meer kapers op de kust. En dus kunnen en zullen het nog drie spannende wedstrijden gaan worden. In de wedstrijd in de CEGEKA-Arena viel er ook een momentje enorm op.

Op een bepaald moment kreeg Junya Ito van KRC Genk namelijk een gele kaart voor een tackle op Araujo. Misschien valt er ergens iets te zeggen door de intensiteit van de tackle, maar het leek toch een vreemde beslissing.

Ito raakte namelijk vol de bal en zorgde op die manier voor een tackle uit het boekje. Mooi om zien, maar dat had ref Laforge dus niet (goed/zo) gezien. En dus kreeg de Japanner van KRC Genk zelfs prompt een gele kaart.