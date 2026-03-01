🎥 Oerdomme rode kaart! Zo liet Westerlo-verdediger Nsiala zijn ploeg in de steek

🎥 Oerdomme rode kaart! Zo liet Westerlo-verdediger Nsiala zijn ploeg in de steek
Foto: © photonews

Westerlo had Union in de eerste helft goed onder controle, maar gaf de wedstrijd plots uit handen door een domme rode kaart. Verdediger Clinton Nsiala-Makengo liet zich volledig gaan in een onnodig opstootje.

Bij een lichte overtreding van Giger leek er aanvankelijk weinig aan de hand. Toen Nsiala het spel snel wilde hervatten, sloeg de Union-speler de bal uit zijn handen.

Wat volgde, was onbegrijpelijk. Nsiala reageerde met een elleboogstoot in het gezicht van zijn tegenstander. Een moment van complete kortsluiting.

Nsiala gaf een elleboogstoot aan Giger

Scheidsrechter Boterberg twijfelde geen seconde en greep meteen naar de rode kaart. Westerlo moest zo plots met tien man verder.

De rode kaart kwam op een moment dat de thuisploeg de wedstrijd onder controle leek te hebben. Union vond nauwelijks openingen en Westerlo speelde georganiseerd en gedisciplineerd.

Door de onbezonnen actie van Nsiala-Makengo kantelde de wedstrijd. Een doelpunt van Mac Allister werd nog afgekeurd. Een dure fout die zijn ploeg zuur kan opbreken in de tweede helft.

Westerlo
Union SG
Clinton Nsiala-Makengo

