KAA Gent valt uit de top 6, fans zijn scherp: Siebe Van der Heyden is er bijzonder duidelijk over

KAA Gent is uit de top 6 getuimeld na de 3-0-nederlaag op het veld van KRC Genk. De Buffalo's kunnen zich geen misstap meer veroorloven.

KAA Gent kreeg zondagavond een ferme domper te verwerken in de Jupiler Pro League. De Buffalo's verloren met 3-0 op verplaatsing bij KRC Genk, dat hen op die manier ook uit de top 6 knikkerde.

"Het is aan ons om in de spiegel te kijken nu", beseft Siebe Van der Heyden ook goed. "Het is money-time. Vandaag was het dat ook, maar we lieten het liggen", gaat hij verder bij DAZN.

KAA Gent moet dringend een reactie tonen

Gent heeft de ambities al meermaals uitgesproken en wil graag PO1 spelen, maar op deze manier wordt dat moeilijk. Vorig weekend verloor het ook al van Cercle Brugge. Voorlopig is er weinig beterschap te zien.

"We moeten echt de koppen bij elkaar steken nu, want zo kan het niet", benadrukt Van der Heyden. "Zo kan het echt niet. Op deze manier gaan we de Champions' Play-offs niet halen. We zullen heel snel met een reactie moeten komen."

Na afloop gingen de spelers richting de bezoekende fans, maar zo hartelijk werden ze niet onthaald. De meegereisde supporters waren niet tevreden na de prestatie van hun club. "Ik begrijp hoe de supporters hebben gereageerd", besluit Van der Heyden.