'Onder meer Manchester City en Ajax mengen zich in debatten: miljoenendeal KRC Genk op komst'

'Onder meer Manchester City en Ajax mengen zich in debatten: miljoenendeal KRC Genk op komst'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kos Karetsas is hot. Bijzonder hot. Elke dag komen er nieuwe ploegen bij die interesse tonen in de speler van KRC Genk. En dus is de vraag niet of hij zal verkocht worden, maar vooral aan wie en voor hoeveel geld.

KRC Genk gaat Kos Karetsas kwijtspelen. Normaal gezien deze zomer, tenzij ze een constructie kunnen maken om toch nog een seizoen langer van hem gebruik te kunnen maken. Maar de aandacht voor hem is enorm.

Iedereen wil Kos Karetsas

PSG toonde al interesse in de 18-jarige Griek, maar nu klopt AC Milan ook aan de deur. Volgens het Italiaanse mediakanaal Tuttosport volgt de Rossoneri het dossier van Karetsas nauwgezet. En daar blijft het niet bij.

Het medium maakt nu een dag later echter nog meer geïnteresseerde ploegen bekend. Daarbij onder meer Ajax Amsterdam, dat op zoek is naar jong talent om verder te gaan ontwikkelen en met een meerwaarde te verkopen.

KRC Genk gaat véél geld krijgen voor Kos Karetsas

Maar ook RB Leipzig toont interesse, net als ... Manchester City. Bij The Citizens kan hij een extra aanwinst worden voor Pep Guardiola, die altijd wel creatieve spelers kan gebruiken in zijn team. En dus kan het opbod beginnen?


De transferwaarde van Karetsas wordt momenteel geschat op 28 miljoen volgens Transfermarkt. Genk hoopt dan ook een groot bedrag te ontvangen voor hun publiekslieveling. Volgens het CIES zou dat naar 40 of 50 miljoen euro kunnen gaan.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ajax
KRC Genk
Konstantinos Karetsas

Meer nieuws

LIVE: Paal redt Dender op slag van rust! Live

LIVE: Paal redt Dender op slag van rust!

20:05
LIVE: Club op gelijke hoogte tegen tienkoppig Charleroi Live

LIVE: Club op gelijke hoogte tegen tienkoppig Charleroi

20:06
Club NXT met forfaitcijfers pijnlijk onderuit tegen rivaal RSCA Futures: "Dit was onaanvaardbaar"

Club NXT met forfaitcijfers pijnlijk onderuit tegen rivaal RSCA Futures: "Dit was onaanvaardbaar"

20:00
Ferme domper voor KRC Genk ondanks ruime zege tegen KAA Gent: Hayen reageert meteen

Ferme domper voor KRC Genk ondanks ruime zege tegen KAA Gent: Hayen reageert meteen

19:05
🎥 Opvallend geel in KRC Genk - KAA Gent voor een tackle ... op de bal

🎥 Opvallend geel in KRC Genk - KAA Gent voor een tackle ... op de bal

18:30
9
Waarom Anderlecht eigenlijk niet meer mag twijfelen: nieuwe sportief directeur moet er prioriteit van maken

Waarom Anderlecht eigenlijk niet meer mag twijfelen: nieuwe sportief directeur moet er prioriteit van maken

19:30
1
KAA Gent valt uit de top 6, fans zijn scherp: Siebe Van der Heyden is er bijzonder duidelijk over Reactie

KAA Gent valt uit de top 6, fans zijn scherp: Siebe Van der Heyden is er bijzonder duidelijk over

17:15
2
KRC Genk staat weer in de top zes: dit heeft Nicky Hayen te zeggen na ruime zege tegen KAA Gent Reactie

KRC Genk staat weer in de top zes: dit heeft Nicky Hayen te zeggen na ruime zege tegen KAA Gent

16:24
Pover Union - dat doelman Chambaere dankbaar mag zijn - geraakt niet voorbij 10 Westerlo-spelers

Pover Union - dat doelman Chambaere dankbaar mag zijn - geraakt niet voorbij 10 Westerlo-spelers

17:54
Supporters snoeihard voor KAA Gent na nieuwe zwakke prestatie: "Schrijnend"

Supporters snoeihard voor KAA Gent na nieuwe zwakke prestatie: "Schrijnend"

16:00
2
KRC Genk boekt verdiende zege tegen KAA Gent en komt de top 6 binnen

KRC Genk boekt verdiende zege tegen KAA Gent en komt de top 6 binnen

15:23
Na STVV, Lommel, Zulte Waregem en Mechelen ... ligt wereld plots aan voeten van jonge Belg

Na STVV, Lommel, Zulte Waregem en Mechelen ... ligt wereld plots aan voeten van jonge Belg

17:30
Imke Courtois heeft lof voor Beveren, STVV en Standard

Imke Courtois heeft lof voor Beveren, STVV en Standard

18:00
2
"Terugkeren en vechten voor zijn plaats": Senne Lammens is gewaarschuwd

"Terugkeren en vechten voor zijn plaats": Senne Lammens is gewaarschuwd

16:30
🎥 Oerdomme rode kaart! Zo liet Westerlo-verdediger Nsiala zijn ploeg in de steek

🎥 Oerdomme rode kaart! Zo liet Westerlo-verdediger Nsiala zijn ploeg in de steek

17:00
3
'AC Milan wil ex-Genkspeler die 20 (!) miljoen per jaar verdient'

'AC Milan wil ex-Genkspeler die 20 (!) miljoen per jaar verdient'

07:00
Rik De Mil kristalhelder vlak voor de wedstrijd tegen Genk: "Klaar en duidelijk"

Rik De Mil kristalhelder vlak voor de wedstrijd tegen Genk: "Klaar en duidelijk"

13:30
1
🎥 Ex-spelers Gent en Anderlecht sturen sollicitatie naar Rudi Garcia met knappe goals

🎥 Ex-spelers Gent en Anderlecht sturen sollicitatie naar Rudi Garcia met knappe goals

15:30
Speelt Club Brugge komende zomer een speler kwijt? Vertrek dreigt

Speelt Club Brugge komende zomer een speler kwijt? Vertrek dreigt

14:30
1
Nieuwe officiële domper voor Belgische profclub: sterkhouder verkast nog naar het buitenland

Nieuwe officiële domper voor Belgische profclub: sterkhouder verkast nog naar het buitenland

15:00
2
Met ex-spelers Gent, Anderlecht en Antwerp: meer dan helft teams krijgen puntenstraf

Met ex-spelers Gent, Anderlecht en Antwerp: meer dan helft teams krijgen puntenstraf

14:00
6
Sven Kums wil nog wat kwijt over KAA Gent

Sven Kums wil nog wat kwijt over KAA Gent

11:30
Charles Vanhoutte legt uit waarom hij mee naar het WK moet

Charles Vanhoutte legt uit waarom hij mee naar het WK moet

12:30
1
Na de aanval van de USA: Iraanse voetbalbond is zeer duidelijk over WK 2026

Na de aanval van de USA: Iraanse voetbalbond is zeer duidelijk over WK 2026

13:00
15
LIVE: Alles op het spel in Genk-Gent, Europese vermoeidheid tegen defensieve zorgen

LIVE: Alles op het spel in Genk-Gent, Europese vermoeidheid tegen defensieve zorgen

09:45
Johan Boskamp schrikt van iets opvallends bij Racing Genk

Johan Boskamp schrikt van iets opvallends bij Racing Genk

10:00
Eden Hazard onthult grootste gemis uit zijn carrière en dat heeft met de JPL te maken

Eden Hazard onthult grootste gemis uit zijn carrière en dat heeft met de JPL te maken

12:00
2
Jérémy Taravel bewijst dat hij weet hoe hij de Anderlecht-spelers moet aanpakken: "Hij was blij als een kind" Reactie

Jérémy Taravel bewijst dat hij weet hoe hij de Anderlecht-spelers moet aanpakken: "Hij was blij als een kind"

10:15
Anderlecht miste opvallende transfer: Kompany had Westerlo-speler al overtuigd

Anderlecht miste opvallende transfer: Kompany had Westerlo-speler al overtuigd

11:00
1
🎥 Opvallend moment met scheidsrechter Jasper Vergoote zorgt voor hilariteit tijdens Mechelen-Zulte Waregem

🎥 Opvallend moment met scheidsrechter Jasper Vergoote zorgt voor hilariteit tijdens Mechelen-Zulte Waregem

10:30
Sven Kums komt met heel verrassend advies voor Anderlecht en schuift opvallende naam naar voren

Sven Kums komt met heel verrassend advies voor Anderlecht en schuift opvallende naam naar voren

09:00
Karel Geraerts zit met een heel groot probleem bij Stade Reims

Karel Geraerts zit met een heel groot probleem bij Stade Reims

09:30
Bayern München zet grote stap richting titel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München zet grote stap richting titel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

08:40
Felice Mazzu heeft maar één woord om prestatie van OH Leuven tegen Anderlecht te beschrijven Reactie

Felice Mazzu heeft maar één woord om prestatie van OH Leuven tegen Anderlecht te beschrijven

08:15
CPL: RSCA Futures vernedert Club NXT, Beerschot pakt belangrijke punten en Lierse wint weer

CPL: RSCA Futures vernedert Club NXT, Beerschot pakt belangrijke punten en Lierse wint weer

08:20
Thorgan Hazard maakt van familiereünie een feestje en wint weddenschap met Taravel: "Hoop dat hij woord houdt" Reactie

Thorgan Hazard maakt van familiereünie een feestje en wint weddenschap met Taravel: "Hoop dat hij woord houdt"

07:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 3-0 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-1 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Charleroi - Club Brugge: 1-1 Asgeir Sigurvinsson Asgeir Sigurvinsson over Imke Courtois heeft lof voor Beveren, STVV en Standard --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over 🎥 Opvallend geel in KRC Genk - KAA Gent voor een tackle ... op de bal The Purple Knight The Purple Knight over Antwerp - STVV: 1-0 Artevelde Artevelde over KAA Gent valt uit de top 6, fans zijn scherp: Siebe Van der Heyden is er bijzonder duidelijk over Rudy De Steward Rudy De Steward over Nieuwe officiële domper voor Belgische profclub: sterkhouder verkast nog naar het buitenland Cul-de-sac Cul-de-sac over Waarom Anderlecht eigenlijk niet meer mag twijfelen: nieuwe sportief directeur moet er prioriteit van maken PhP PhP over Met ex-spelers Gent, Anderlecht en Antwerp: meer dan helft teams krijgen puntenstraf Birger J. Birger J. over Na de aanval van de USA: Iraanse voetbalbond is zeer duidelijk over WK 2026 IXL IXL over 🎥 Oerdomme rode kaart! Zo liet Westerlo-verdediger Nsiala zijn ploeg in de steek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved