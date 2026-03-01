'Onder meer Manchester City en Ajax mengen zich in debatten: miljoenendeal KRC Genk op komst'

Kos Karetsas is hot. Bijzonder hot. Elke dag komen er nieuwe ploegen bij die interesse tonen in de speler van KRC Genk. En dus is de vraag niet of hij zal verkocht worden, maar vooral aan wie en voor hoeveel geld.

KRC Genk gaat Kos Karetsas kwijtspelen. Normaal gezien deze zomer, tenzij ze een constructie kunnen maken om toch nog een seizoen langer van hem gebruik te kunnen maken. Maar de aandacht voor hem is enorm.

Iedereen wil Kos Karetsas

PSG toonde al interesse in de 18-jarige Griek, maar nu klopt AC Milan ook aan de deur. Volgens het Italiaanse mediakanaal Tuttosport volgt de Rossoneri het dossier van Karetsas nauwgezet. En daar blijft het niet bij.

Het medium maakt nu een dag later echter nog meer geïnteresseerde ploegen bekend. Daarbij onder meer Ajax Amsterdam, dat op zoek is naar jong talent om verder te gaan ontwikkelen en met een meerwaarde te verkopen.

KRC Genk gaat véél geld krijgen voor Kos Karetsas

Maar ook RB Leipzig toont interesse, net als ... Manchester City. Bij The Citizens kan hij een extra aanwinst worden voor Pep Guardiola, die altijd wel creatieve spelers kan gebruiken in zijn team. En dus kan het opbod beginnen?



De transferwaarde van Karetsas wordt momenteel geschat op 28 miljoen volgens Transfermarkt. Genk hoopt dan ook een groot bedrag te ontvangen voor hun publiekslieveling. Volgens het CIES zou dat naar 40 of 50 miljoen euro kunnen gaan.