Datum: 01/03/2026 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 27

LIVE: Paal redt Dender op slag van rust!

Yannick Ferrera debuteert zondagavond bij Dender. Hij kiest voor Sambu, Jahanbakhsh en Rodes in de basis. Bij Cercle starten Diakité en Vanzeir vooraan.

Tijd   48' 32" 
46
 De bal rolt opnieuw!


Scheidsrechter 		Rust


45+2
 Magnée ziet een fantastische knal op de paal uit elkaar spatten!
43
 Vanzeir knalt naast, maar hier zat meer in.
41
 De eerste helft eindigt niet zo goed als hij begon. Het tempo is ondertussen een stuk gedaald.
32
 Beide ploegen gaan er wel vol voor. Ze houden zich niet in en het spel gaat goed op en neer. We zien een aangename kelderkraker.
29
  Gele kaart voor Oumar Diakite
25
  Gele kaart voor David Toshevski
25
 Geen rood na slag van Toshevski
Kakou gaat liggen en schreeuwt het uit na een slag van Toshevski. Al dan niet bewust.
20
 Diaby zet Gallon nog eens aan het werk, zonder gevaarlijk te zijn. Dender kan wat meer meedoen na de felle start van Cercle.
14
Cercle Brugge - FCV Dender EH
13
 Daar is ook Dender een eerste keer! Toshevski neemt de bal goed aan, net binnen het strafschopgebied. Nadien trapt hij goed op doel, maar veel te centraal.
8
 Ondertussen is het duidelijk dat Cercle snel op voorsprong wil komen.
7
 Nog opvallend: Ferrera koos er bij zijn debuut voor om aanvoerder Kobe Cools op de bank te zetten.
3
  Gele kaart voor Fabio Ferraro
2
 Even leek het al prijs te zijn voor Cercle! Na heel wat geharrewar voor het doel van Dender wordt de bal weggewerkt. Gallon pakte uit met een dubbele redding.
1
 We zijn eraan begonnen!
1
 Cercle Brugge - FCV Dender EH: 0-0
Cercle Brugge (Cercle Brugge - FCV Dender EH)
Cercle Brugge: Warleson - Gary Magnée - Christiaan Ravych - Emmanuel Kakou - Valy Konate - Lawrence Agyekum - Hannes Van der Bruggen - Oumar Diakite - Pieter Gerkens - Dante Vanzeir - Ibrahima Diaby
Bank: Royer Caicedo - Ibrahim Diakite - Steve Ngoura - Charles Herrmann - Oluwaseun Adewumi - Maxime Delanghe - Heriberto Jurado - Geoffrey Kondo - Nils De Wilde

FCV Dender EH (Cercle Brugge - FCV Dender EH)
FCV Dender EH: Gauthier Gallon - Luc De Fougerolles - Alireza Jahanbakhsh - Bryan Goncalves - Luc Marijnissen - Nathan Rodes - Noah Mbamba - Fabio Ferraro - Roman Kvet - David Toshevski - Marsoni Sambu
Bank: Bo De Kerf - Ragnar Oratmangoen - Krzysztof Koton - David Hrnčár - Kobe Cools - Guillaume Dietsch - Amine Daali - Nail Moutha-Sebtaoui - Mohamed Berte

Cercle Brugge Cercle Brugge
Warleson 7.6  
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/16 (43.8%)
Magnée Gary 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 17/29 (58.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/8 (37.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/12 (25%)
  • Balverliezen: 23
Ravych Christiaan 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Kakou Emmanuel 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
Konate Valy 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 14/19 (73.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Agyekum Lawrence 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 6/12 (50%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Van der Bruggen Hannes 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Diakite Oumar   6.8  
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Gerkens Pieter 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 2
Vanzeir Dante 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Diaby Ibrahima 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 6/14 (42.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Bank
Caicedo Royer  
Diakite Ibrahim  
Ngoura Steve  
Herrmann Charles  
Adewumi Oluwaseun  
Delanghe Maxime  
Jurado Heriberto  
Kondo Geoffrey  
De Wilde Nils  
 

FCV Dender EH FCV Dender EH
Gallon Gauthier 8.7  
  • Reddingen: 6
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/12 (33.3%)
De Fougerolles Luc 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 17/19 (89.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/7 (100%)
Jahanbakhsh Alireza 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 10/19 (52.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Goncalves Bryan 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Marijnissen Luc 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Rodes Nathan 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Mbamba Noah 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Ferraro Fabio   5.7  
  • Nauwkeurige passes: 15/22 (68.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Kvet Roman 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Toshevski David   6.2  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Sambu Marsoni 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Bank
De Kerf Bo  
Oratmangoen Ragnar  
Koton Krzysztof  
Hrnčár David  
Cools Kobe  
Dietsch Guillaume  
Daali Amine  
Moutha-Sebtaoui Nail  
Berte Mohamed  

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 3-0 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-1 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
