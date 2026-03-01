LIVE: Paal redt Dender op slag van rust!
Yannick Ferrera debuteert zondagavond bij Dender. Hij kiest voor Sambu, Jahanbakhsh en Rodes in de basis. Bij Cercle starten Diakité en Vanzeir vooraan.
48' 32"
|
|
46
|
De bal rolt opnieuw!
|
|
Rust
|
|
45+2
|
Magnée ziet een fantastische knal op de paal uit elkaar spatten!
|
43
|
Vanzeir knalt naast, maar hier zat meer in.
|
41
|
De eerste helft eindigt niet zo goed als hij begon. Het tempo is ondertussen een stuk gedaald.
|
32
|
Beide ploegen gaan er wel vol voor. Ze houden zich niet in en het spel gaat goed op en neer. We zien een aangename kelderkraker.
|
29
|
Gele kaart voor Oumar Diakite
|
25
|
Gele kaart voor David Toshevski
|
|
25
|
Geen rood na slag van Toshevski
Kakou gaat liggen en schreeuwt het uit na een slag van Toshevski. Al dan niet bewust.
|
20
|
Diaby zet Gallon nog eens aan het werk, zonder gevaarlijk te zijn. Dender kan wat meer meedoen na de felle start van Cercle.
|
14
|
|
13
|
Daar is ook Dender een eerste keer! Toshevski neemt de bal goed aan, net binnen het strafschopgebied. Nadien trapt hij goed op doel, maar veel te centraal.
|
8
|
Ondertussen is het duidelijk dat Cercle snel op voorsprong wil komen.
|
7
|
Nog opvallend: Ferrera koos er bij zijn debuut voor om aanvoerder Kobe Cools op de bank te zetten.
|
3
|
Gele kaart voor Fabio Ferraro
|
2
|
Even leek het al prijs te zijn voor Cercle! Na heel wat geharrewar voor het doel van Dender wordt de bal weggewerkt. Gallon pakte uit met een dubbele redding.
|
1
|
We zijn eraan begonnen!
|
1
|
Cercle Brugge - FCV Dender EH: 0-0
|
|
Cercle Brugge:
Warleson
- Gary Magnée
- Christiaan Ravych
- Emmanuel Kakou
- Valy Konate
- Lawrence Agyekum
- Hannes Van der Bruggen
- Oumar Diakite
- Pieter Gerkens
- Dante Vanzeir
- Ibrahima Diaby
Bank:
Royer Caicedo
- Ibrahim Diakite
- Steve Ngoura
- Charles Herrmann
- Oluwaseun Adewumi
- Maxime Delanghe
- Heriberto Jurado
- Geoffrey Kondo
- Nils De Wilde
FCV Dender EH:
Gauthier Gallon
- Luc De Fougerolles
- Alireza Jahanbakhsh
- Bryan Goncalves
- Luc Marijnissen
- Nathan Rodes
- Noah Mbamba
- Fabio Ferraro
- Roman Kvet
- David Toshevski
- Marsoni Sambu
Bank:
Bo De Kerf
- Ragnar Oratmangoen
- Krzysztof Koton
- David Hrnčár
- Kobe Cools
- Guillaume Dietsch
- Amine Daali
- Nail Moutha-Sebtaoui
- Mohamed Berte
|
|
|
|
|
|
|
