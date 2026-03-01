Charleroi Charleroi
1-2
Club Brugge Club Brugge
chaCharleroi
cluClub Brugge
Cheick Keita 35'
1-0
1-1
74' Christos Tzolis (pen)
1-2
90+10' Joel Ordonez (Mamadou Diakhon)
Datum: 01/03/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 27
Club Brugge doet gouden zaak op het veld van Charleroi na doelpunt in het absolute slot
Club Brugge doet gouden zaak op het veld van Charleroi na doelpunt in het absolute slot
Foto: © photonews

Op zondagavond ontving Charleroi Club Brugge. Bij winst wipte Club over STVV in het klassement. Ivan Leko had vertrouwen in zijn elf en kwam niet met een verrassing. Bij Charleroi stond Koné in doel, Delavallée zat op de bank.

Tegen het einde van de reguliere competitie kan geen enkele club zich nog een misstap veroorloven. Club Brugge kon bij winst tegen Charleroi over STVV springen en de achterstand op Union verkleinen tot één punt.

Vormdip bij Charleroi

Voor Charleroi blijven de Champions Play-offs het doel. De laatste tijd hebben de mannen van Hans Cornelis te maken met een vormdip. Charleroi verloor de laatste drie wedstrijden in de Jupiler Pro League.

Saaie openingsfase

De wedstrijd begon zonder veel beleving. Beide teams hadden moeite om iets te creëren. Daarna kwam Charleroi met de eerste goede kans van de wedstrijd meteen op voorsprong.

Charleroi op voorsprong

Van Den Kerkhof kreeg veel ruimte en gaf de bal in één tijd hard en laag voor. De bal belandde via een gelukje in de voeten van Keita. Die twijfelde niet en trapte het leer voorbij Mignolet in doel.

Betere tweede helft

Na rust kwam Club Brugge beter uit de kleedkamer. De mannen van Ivan Leko gingen haastig op zoek naar de gelijkmaker, maar grote kansen bleven uit. Charleroi profiteerde niet van de weinige uitbraken.

Donkerrood voor Charleroi

Na een uur spelen moest Charleroi de 1-0-voorsprong met tien man verdedigen. Van Den Kerkhof ging met een stevige tackle hard door op de enkel van Tzolis en werd terecht bestraft met een rode kaart.

Gelijkmaker via strafschop

Tegen een tienkoppig Charleroi domineerde Club Brugge de wedstrijd en kon het dankzij een strafschop na 74 minuten spelen gelijkmaken. Keita trapte op de voet van Tresoldi, Verbeke wees terecht naar de stip en Tzolis klaarde het klusje: 1-1.

Na de gelijkmaker was het éénrichtingsvoetbal, maar daar kon Club Brugge niet van profiteren. De mannen van Ivan Leko zorgden pas in het absolute slot voor het winnende doelpunt. 

Doelpunt in minuut 100!

Ordoñez kreeg het leer in de voeten op de rand van het strafschopgebied. De verdediger twijfelde niet en trapte de bal hard in de benedenhoek, tot onvrede van de thuissupporters.

Club Brugge doet gouden zaak

Met de 1-2-eindstand doet Club Brugge een gouden zaak. Union kwam zondagmiddag niet verder dan een gelijkspel tegen Westerlo, terwijl STVV zaterdag verloor op het veld van Antwerp. Club springt over STVV in de stand en komt tot op één punt van leider Union.

Opstellingen

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed   90' 5.7 2
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 32/69 (46.4%)
  • Balverliezen: 25

Van Den Kerkhof Kevin   61' 5.4 1
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)

Keita Cheick 90' 7.6 5
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/30 (90%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)

Ousou Aiham 90' 6.8 5
  • Nauwkeurige passes: 28/32 (87.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)

Nzita Mardochee 90' 6.7 5
  • Nauwkeurige passes: 27/35 (77.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)

Camara Etienne   90' 6.1 5
  • Nauwkeurige passes: 21/31 (67.7%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)

Titraoui Yacine 90' 6.5 4
  • Nauwkeurige passes: 40/49 (81.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)

Bernier Antoine 65' 6.4 4
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)

Romsaas Jakob Napoleon 89' 6.5 4
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1

Guiagon Parfait 76' 6.0 4
  • Nauwkeurige passes: 25/32 (78.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)

Scheidler Aurélien   90' 6.2 4
  • Nauwkeurige passes: 18/27 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)

Bank
Szymczak Filip 0'  
Pflücke Patrick 1' 6.3  

Colassin Antoine 0'  
Blum Lewin   25' 6.0 4
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)

Boukamir Mehdi 14' 6.4 4
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)

Khalifi Yassine 0'  
Cisse Yoann 0'  
Delavallee Martin 0'  
Boukamir Amine 0'  
 

Club Brugge Club Brugge
Mignolet Simon 90' 7.0 10
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2

Sabbe Kyriani 85' 6.2 9.5
  • Nauwkeurige passes: 42/51 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)

Ordonez Joel 90' 7.9 10
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 51/55 (92.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)

Mechele Brandon 90' 6.8 10
  • Nauwkeurige passes: 72/79 (91.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)

Seys Joaquin 85' 6.1 9.5
  • Nauwkeurige passes: 31/37 (83.8%)
  • Sleutelpasses: 1

Stankovic Aleksandar 90' 6.0 9.5
  • Nauwkeurige passes: 41/52 (78.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)

Onyedika Raphael 90' 6.5 9.5
  • Nauwkeurige passes: 48/51 (94.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)

Forbs Carlos   90' 6.4 9
  • Nauwkeurige passes: 44/51 (86.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)

Vanaken Hans 90' 6.7 9.5
  • Nauwkeurige passes: 60/66 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/6 (100%)

Tzolis Christos 90' 7.8 10
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 34/40 (85%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)

Tresoldi Nicolò 85' 6.2 9
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1

Bank
Vetlesen Hugo 0' 6.3  
  • Sleutelpasses: 1

Meijer Bjorn 0'  
Vermant Romeo 5' 6.5  

Jackers Nordin 0'  
Siquet Hugo 5' 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)

Spileers Jorne 0'  
Diakhon Mamadou A 5' 6.7  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1

Lemarechal Felix 0'  
Campbell Shandre 0'  
Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 3-0 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
