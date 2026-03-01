🎥 De twee beslissende fases voor Club Brugge: Tzolis mag blij zijn dat hij geen weken out is
De wedstrijd tussen Sporting Charleroi en Club Brugge kantelde in een paar allesbepalende fases. Twee beslissingen zetten het duel volledig op zijn kop.
Eerst was er de zware overtreding van Kevin Van Den Kerkhof op Christos Tzolis. De Charleroi-verdediger haalde de flankaanvaller met een bijzonder gevaarlijke tackle onderuit. Tzolis had geluk dat hij niet zwaar geblesseerd raakte en kon uiteindelijk verder spelen.
Scheidsrechter Verbeke greep in en trok rood voor Van Den Kerkhof. Charleroi moest met tien man verder en verloor zo een belangrijk houvast in de wedstrijd. Club rook zijn kans.
Twee sleutelmomenten in Charleroi-Club Brugge
Even later volgde het tweede sleutelmoment. Bij een lage voorzet van Sabbe raakte Keita licht de enkel van Tresoldi. Verbeke liet eerst doorspelen, maar zijn lijnrechter vlagde overtuigd.
🖥️ | Club Brugge kreeg een penalty toegekend voor deze actie. Was dat een juiste beslissing? 🤔🤷♂️ #CHACLU pic.twitter.com/vIMxI3VsAF— DAZN België (@DAZN_BENL) March 1, 2026
Na overleg en een korte VAR-check van Visser ging de bal alsnog op de stip: penalty voor Club Brugge. Een beslissing die voor felle protesten zorgde bij de thuisploeg.
In de absolute slotfase, diep in de blessuretijd, duwde Ordonez Club helemaal over de streep. Charleroi protesteerde nog dat de extra tijd voorbij was, maar Verbeke bleef bij zijn oordeel. De rode kaart en de penalty bleken zo doorslaggevend.
🟥 | Kévin Van Den Kerkhof wordt uitgesloten voor een GRUWELIJKE tackle op Chrístos Tzólis. 😳🏥 #CHACLU pic.twitter.com/MvakrKuYo1— DAZN België (@DAZN_BENL) March 1, 2026
