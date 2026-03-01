Rik De Mil ziet het grote probleem van KAA Gent: "We hebben te weinig van zulke jongens"

Rik De Mil ziet het grote probleem van KAA Gent: "We hebben te weinig van zulke jongens"
Foto: © photonews

AA Gent is na een 3-0-nederlaag op het veld van Genk opnieuw uit de top zes gevallen. Voor de derde keer dit seizoen glippen de Champions' Play-offs uit handen. Trainer Rik De Mil zag hoe zijn ploeg kinderlijk verdedigde en opnieuw te makkelijk doelpunten slikte. 

Na Nieuwjaar leek AA Gent nochtans gelanceerd met zeges tegen Anderlecht en Standard, maar daarna volgde een magere 4 op 15. Liefst elf tegengoals in vijf matchen spreken boekdelen. “We maken te veel individuele fouten”, klonk het onverbloemd bij De Mil.

De coach probeerde het defensieve probleem aan te pakken door hoger te verdedigen. “Ik geloof niet dat inzakken voor de zestien een team als het onze zou helpen, tenzij je een ploeg als Union hebt. Maar de tweede en derde tegengoal hebben niets met hoog staan te maken. Soms gaat het ook over kwaliteit.”

Rik De Mil zag opnieuw te veel individuele fouten bij KAA Gent

Volgens De Mil was de eerste helft in Genk “correct”, maar beslissende momenten deden de partij kantelen. “We schieten onszelf in de voet met die vroege tegengoal. Na de rust geven we die bal opnieuw te makkelijk weg centraal. Genk heeft de kwaliteit om fouten af te straffen, wij doen dat niet.”

De problemen situeren zich in elke linie. Op het middenveld ging het meermaals mis in de opbouw, achterin werd te laks verdedigd en voorin bleef de efficiëntie uit. “De derde tegengoal is de samenvatting, want weer geven we het weg”, zuchtte De Mil.

Lees ook... Rik De Mil kristalhelder vlak voor de wedstrijd tegen Genk: "Klaar en duidelijk"
Opvallend was ook de vaststelling over het gebrek aan persoonlijkheid. “Tijdens de rust moet je meer met elkaar praten. Het was niet te stil, maar ook niet luid genoeg”, aldus De Mil. "Siebe Van Der Heyden sprak de groep toe, maar we hebben te weinig van zulke jongens."

