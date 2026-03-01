Pep Guardiola trekt van leer: "Nogmaals hartelijk dank!"

Pep Guardiola heeft zich openlijk geërgerd aan de planning van de Engelse voetbalbond. De manager van Manchester City begrijpt niet waarom er geen rekening werd gehouden met het drukke programma van zijn ploeg in aanloop naar de Champions League-clash met Real Madrid.

City zit in een loodzware periode. Na de nipte zege tegen Leeds United wachten duels met Nottingham Forest in de Premier League, Newcastle United in de FA Cup en vervolgens Real Madrid in de Champions League. Vooral die Europese topper baart Guardiola zorgen op vlak van recuperatie.

De Spanjaard had het FA Cup-duel tegen Newcastle liever vroeger op de dag zien plaatsvinden om extra hersteltijd te winnen. De FA ging daar echter niet op in. Dat schoot bij Guardiola duidelijk in het verkeerde keelgat.

Het tijdstip van de match tegen Newcastle stoorde Guardiola zwaar

“Wij hebben drie dagen tot Nottingham Forest en daarna de FA Cup,” klonk het op zijn persconferentie. “Heel erg bedankt dat we om 21.00 uur in plaats van 16.00 uur mogen spelen, zodat we minder kunnen herstellen voor Real Madrid. Nogmaals hartelijk bedankt.” De boodschap was even duidelijk als cynisch.

Naast de kalenderkwestie gaf Guardiola ook een update over Erling Haaland. De Noorse spits ontbrak verrassend tegen Leeds United, wat meteen tot speculatie leidde.



Volgens Guardiola gaat het om een kleine blessure, maar over de duur van zijn afwezigheid kon hij geen duidelijkheid geven. Met het oog op de confrontatie met Real Madrid hopen de Citizens dat hun topschutter tijdig fit geraakt.

