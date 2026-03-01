LIVE: Club op gelijke hoogte tegen tienkoppig Charleroi

90+2

Koné heeft zowaar krampen...



90

We krijgen 8 minuten blessuretijd.



85

Nicolò Tresoldi

Romeo Vermant





85

Kyriani Sabbe

Hugo Siquet





85

Joaquin Seys

Mamadou Diakhon





83

Redding van Koné!

Daar was bijna de voorsprong voor Club Brugge. Een mooie combinatie eindigt bij Onyedika, die de bal in doel lijkt te werken. Daar pakte Koné uit met een geweldige redding!



78

Alle hens aan dek nu bij Charleroi. De Carolo's strijden voor een punt.



76

Parfait Guiagon

Mehdi Boukamir





74

Tzolis zet de elfmeter feilloos om. Koné koos de verkeerde hoek.



74



Doelpunt van Christos Tzolis (Penalty)





71

Strafschop voor Club!

Tresoldi komt goed voor zijn man waardoor Keita niet de bal aar enkel de voet van Tresoldi raakt.



71



Penalty voor Club Brugge





65

Antoine Bernier

Lewin Blum





64

Hans Cornelis grijpt meteen in. De coach van Charleroi haalt een aanvaller eruit en brengt een frisse verdediger tussen de lijnen.



61

Rode kaart voor Kevin Van Den Kerkhof





61

Charleroi met tien!

Van Den Kerkhof krijgt een domme rode kaart na een zware overtreding! De verdediger springt en gaat hard door op de enkel van Tzolis. De tussenkomst van Van Den Kerkhof wordt terecht bestraft met rood.



55

Charleroi profiteert van de omschakeling. Onyedika verliest de bal, Scheidler neemt goed mee en Bernier komt tot een schot, maar de 2-0 blijft uit.



53

Club komt beter uit de kleedkamer. Charleroi heeft maar weinig de bal terwijl Club Brugge het tempo bepaalt.



46

De bal rolt opnieuw op Mambourg!



45

We krijgen 3 minuten blessuretijd.



45

Gele kaart voor Etienne Camara





43

Club Brugge komt opzetten en gaat op zoek naar de gelijkmaker. Sabbe dwingt een hoekschop af maar meer gevaar komt er nog niet.



35

Charleroi op voorsprong!

Keita zorgt voor het openingsdoelpunt! Van Den Kerkhof krijgt ineens veel ruimte en geeft de bal in één tijd laag voor. Daar zit in eerste instantie een Club-speler tussen maar in de herneming kan Keita het leer in doel werken.



35



Doelpunt van Cheick Keita





29

Forbs is de gevaarlijkste man bij Club Brugge. De Portugees komt naar binnen en trapt met zijn linker hard naar doel. Zijn poging gaat enkele meters naast.



26

Scheidler krijgt de kans op het eerste doelpunt van de wedstrijd. Seys blokt het schot van de spits af met een tackle. Bovendien stond Scheidler ook nipt buitenspel volgens de lijnrechter.



23

We mogen toch iets meer verwachten van Club. De mannen van Ivan Leko hebben moeite met een stug Charleroi.



17

Na een kwartier spelen zijn er weinig kansen om te noteren. Beide teams hebben moeite om iets te creëren...



10

Forbs gaat makkelijk voorbij Nzita. De pijlsnelle aanvaller haalt de achterlijn maar verliest het overzicht en loopt buiten met de bal.



7

In de openingsminuten is Charleroi de gevaarlijkste ploeg. Scheidler raakt de bal eerst niet goed, Bernier pakt de bal op en trapt in de draai net naast.



3

Ordonez gaat even door op Scheidler. Die gaat met veel pijn naar de grond. Scheidsrechter Verbeke laat even doorspelen maar fluit nadien toch voor een overtreding. Hier kon een gele kaart volgen...



1

De bal rolt!



1

Charleroi - Club Brugge: 0-0



