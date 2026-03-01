Datum: 01/03/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 27

LIVE: Club op gelijke hoogte tegen tienkoppig Charleroi

Op zondagavond ontvangt Charleroi Club Brugge. Bij winst wipt Club over STVV in het klassement. Ivan Leko heeft vertrouwen in zijn elf en komt niet met een verrassing. Bij Charleroi staat Koné in doel, Delavallée zit op de bank.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   90+1' 49" 
Discussieer live mee! Lees 88 reacties...
90+2
 Koné heeft zowaar krampen...
90
 We krijgen 8 minuten blessuretijd.
85
 Vervangen Nicolò Tresoldi
Ingevallen Romeo Vermant
85
 Vervangen Kyriani Sabbe
Ingevallen Hugo Siquet
85
 Vervangen Joaquin Seys
Ingevallen Mamadou Diakhon
83
 Redding van Koné!
Daar was bijna de voorsprong voor Club Brugge. Een mooie combinatie eindigt bij Onyedika, die de bal in doel lijkt te werken. Daar pakte Koné uit met een geweldige redding!
78
 Alle hens aan dek nu bij Charleroi. De Carolo's strijden voor een punt.
76
 Vervangen Parfait Guiagon
Ingevallen Mehdi Boukamir
74
 Tzolis zet de elfmeter feilloos om. Koné koos de verkeerde hoek.
74

Goal 		Doelpunt van Christos Tzolis (Penalty)
71
 Strafschop voor Club!
Tresoldi komt goed voor zijn man waardoor Keita niet de bal aar enkel de voet van Tresoldi raakt.
71

Penalty 		Penalty voor Club Brugge
65
 Vervangen Antoine Bernier
Ingevallen Lewin Blum
64
 Hans Cornelis grijpt meteen in. De coach van Charleroi haalt een aanvaller eruit en brengt een frisse verdediger tussen de lijnen.
61
  Rode kaart voor Kevin Van Den Kerkhof
61
 Charleroi met tien!
Van Den Kerkhof krijgt een domme rode kaart na een zware overtreding! De verdediger springt en gaat hard door op de enkel van Tzolis. De tussenkomst van Van Den Kerkhof wordt terecht bestraft met rood.
55
 Charleroi profiteert van de omschakeling. Onyedika verliest de bal, Scheidler neemt goed mee en Bernier komt tot een schot, maar de 2-0 blijft uit.
53
 Club komt beter uit de kleedkamer. Charleroi heeft maar weinig de bal terwijl Club Brugge het tempo bepaalt.
46
 De bal rolt opnieuw op Mambourg!


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45
 We krijgen 3 minuten blessuretijd.
45
  Gele kaart voor Etienne Camara
43
 Club Brugge komt opzetten en gaat op zoek naar de gelijkmaker. Sabbe dwingt een hoekschop af maar meer gevaar komt er nog niet.
35
 Charleroi op voorsprong!
Keita zorgt voor het openingsdoelpunt! Van Den Kerkhof krijgt ineens veel ruimte en geeft de bal in één tijd laag voor. Daar zit in eerste instantie een Club-speler tussen maar in de herneming kan Keita het leer in doel werken.
35

Goal 		Doelpunt van Cheick Keita
29
 Forbs is de gevaarlijkste man bij Club Brugge. De Portugees komt naar binnen en trapt met zijn linker hard naar doel. Zijn poging gaat enkele meters naast.
26
 Scheidler krijgt de kans op het eerste doelpunt van de wedstrijd. Seys blokt het schot van de spits af met een tackle. Bovendien stond Scheidler ook nipt buitenspel volgens de lijnrechter.
23
 We mogen toch iets meer verwachten van Club. De mannen van Ivan Leko hebben moeite met een stug Charleroi.
17
 Na een kwartier spelen zijn er weinig kansen om te noteren. Beide teams hebben moeite om iets te creëren...
10
 Forbs gaat makkelijk voorbij Nzita. De pijlsnelle aanvaller haalt de achterlijn maar verliest het overzicht en loopt buiten met de bal.
7
 In de openingsminuten is Charleroi de gevaarlijkste ploeg. Scheidler raakt de bal eerst niet goed, Bernier pakt de bal op en trapt in de draai net naast.
3
 Ordonez gaat even door op Scheidler. Die gaat met veel pijn naar de grond. Scheidsrechter Verbeke laat even doorspelen maar fluit nadien toch voor een overtreding. Hier kon een gele kaart volgen...
1
 De bal rolt!
1
 Charleroi - Club Brugge: 0-0
Charleroi (Charleroi - Club Brugge)
Charleroi: Mohamed Kone - Kevin Van Den Kerkhof - Cheick Keita - Aiham Ousou - Mardochee Nzita - Etienne Camara - Yacine Titraoui - Antoine Bernier - Jakob Napoleon Romsaas - Parfait Guiagon - Aurélien Scheidler
Bank: Filip Szymczak - Patrick Pflücke - Antoine Colassin - Lewin Blum - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Yoann Cisse - Martin Delavallee - Amine Boukamir

Club Brugge (Charleroi - Club Brugge)
Club Brugge: Simon Mignolet - Kyriani Sabbe - Joel Ordonez - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Aleksandar Stankovic - Raphael Onyedika - Carlos Forbs - Hans Vanaken - Christos Tzolis - Nicolò Tresoldi
Bank: Hugo Vetlesen - Bjorn Meijer - Romeo Vermant - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Mamadou Diakhon - Felix Lemarechal - Shandre Campbell
Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' 7.0 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Van Den Kerkhof Kevin   61' 5.9 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Keita Cheick 90' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/30 (90%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Ousou Aiham 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Nzita Mardochee 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 26/34 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Meer statistieken
Camara Etienne   90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 21/31 (67.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Titraoui Yacine 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 38/47 (80.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bernier Antoine 65' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Romsaas Jakob Napoleon 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Guiagon Parfait 76' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 25/32 (78.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Scheidler Aurélien 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 16/23 (69.6%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Szymczak Filip 0'  
Pflücke Patrick 0'  
Colassin Antoine 0'  
Blum Lewin 25' 6.5 -
Meer statistieken
Boukamir Mehdi 14' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Khalifi Yassine 0'  
Cisse Yoann 0'  
Delavallee Martin 0'  
Boukamir Amine 0'  
 

Club Brugge Club Brugge
Mignolet Simon 90' 6.8 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
Meer statistieken
Sabbe Kyriani 85' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 43/52 (82.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Ordonez Joel 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 49/53 (92.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 66/73 (90.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
Seys Joaquin 85' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 31/37 (83.8%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Stankovic Aleksandar 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 38/48 (79.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Onyedika Raphael 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 44/47 (93.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Forbs Carlos 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 39/44 (88.6%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Vanaken Hans 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 43/48 (89.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Tzolis Christos 90' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 29/35 (82.9%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò 85' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Bank
Vetlesen Hugo 0'  
Meijer Bjorn 0'  
Vermant Romeo 5' 6.5  
Meer statistieken
Jackers Nordin 0'  
Siquet Hugo 5' 6.3  
Meer statistieken
Spileers Jorne 0'  
Diakhon Mamadou 5' 6.5  
Meer statistieken
Lemarechal Felix 0'  
Campbell Shandre 0'  
"Als we in de top zes willen eindigen, zullen we Club Brugge moeten verslaan"

"Als we in de top zes willen eindigen, zullen we Club Brugge moeten verslaan"

23/02

Na drie competitienederlagen op rij zijn de kansen van Charleroi op de top 6 serieus geslonken. Gefrustreerd door de nederlaag op Westerlo wijst Aurélien Scheidler op het g...

Club Brugge mag dromen van jaartje extra met topspeler, maar loopt miljoenen mis

Club Brugge mag dromen van jaartje extra met topspeler, maar loopt miljoenen mis

28/02 4

Deze zomer gaan heel wat spelers Club Brugge verlaten, zoveel is duidelijk. En daarbij zal ook Aleksandar Stankovic mogelijk vertrekken. Al is er ook nog een mogelijkheid d...

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 3-0 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-1 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved