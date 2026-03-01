Ex-scheidsrechter Gumienny over rode kaarten en strafschopfase in Antwerp-STVV

Foto: © photonews

Een speeldag zonder grote scheidsrechterlijke missers: het is geen evidentie, maar dit weekend bleef het opvallend rustig. Serge Gumienny, huisref van HBvL, ziet richting de play-offs zelfs een positieve evolutie. "Er waren kleine dingetjes, maar geen wedstrijdbepalende fouten."

De meest besproken fase speelde zich af bij STVV tegen Antwerp. Daar leek een strafschop in de maak, maar de VAR corrigeerde terecht. “De overtreding gebeurde buiten het strafschopgebied. Goed werk van de VAR dus. Voor dit soort fases rekenen we ook op hem”, aldus Gumienny.

Minder gelukkig was de gele kaart voor Ito van Genk na een tackle puur op de bal. “Als ref moet het pijnlijk zijn om die beelden achteraf terug te zien. Max Dean vroeg zelfs rood. Als de scheidsrechter dat had gegeven, kon de VAR nog ingrijpen. Maar bij geel kan hij niets doen.”

D'Hondt moet beginnen nadenken over zijn looplijnen

Ook Lothar D’Hondt viel op. De scheidsrechter kreeg opnieuw de bal tegen zich in het middenveld. “Hij moet echt nadenken over zijn looplijnen. Eerder dit seizoen lag hij zo aan de basis van een doelpunt. Het valt op dat dit vaker voorkomt.”

De penalty voor Standard vond Gumienny dan weer licht. “Dat is zo’n typische handsbal waar niemand nog weet wat ze ermee aan moeten.” Toch benadrukt hij dat dergelijke fases niet beslissend waren voor het resultaat.

Alle rode kaarten terecht

Over de rode kaarten voor Van Den Kerkhof bij Charleroi en Nsiala bij Westerlo bestaat volgens hem geen twijfel. “Met het einde van de reguliere competitie in zicht stijgt de stress bij de spelers, maar voorlopig houden de refs het hoofd koel. Laat ons hopen dat dat zo blijft.”

