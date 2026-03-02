Bayern ruikt titel en Kompany spreekt al over aanval op historisch record

Bayern ruikt titel en Kompany spreekt al over aanval op historisch record
Bayern München zette met een zege in Dortmund een grote stap richting de titel. Met elf punten voorsprong lijkt de schaal binnen handbereik, maar Vincent Kompany kijkt al verder dan alleen het kampioenschap.

Bayern München heeft afgelopen weekend een enorme stap richting de landstitel gezet door met 2-3 te winnen van Borussia Dortmund. De Beierse club heeft nu een voorsprong van maar liefst 11 punten op Dortmund.

Met nog tien wedstrijden te gaan is het duidelijk dat dit niet meer mag mislopen. Dat werd na de overwinning van vorig weekend ook duidelijk gemaakt door de spelers. Ondertussen denk Vincent Kompany zelfs al verder. 

Kompany viseert historisch doelpuntenrecord met Bayern

"We hebben dit seizoen nog de kans om iets groots te bereiken in de Bundesliga", zei hij volgens HLN. "Het is nog wat vroeg om hierover te beginnen, maar er is één record dat al heel, heel lang op de tabellen staat. Het doelpuntenrecord."

Der Rekordmeister wil dus nog een waanzinnig record breken: het meeste doelpunten gescoord in één seizoen in de Bundesliga. In 71/72' maakte Bayern 101 doelpunten. Het record staat er na 54 jaar nog steeds.


"Als we onze volledige focus kunnen behouden, wie weet hoeveel doelpunten we dan nog kunnen maken? Er is geen enkele reden om ook maar één seconde van koers te veranderen", aldus Kompany, die vastberaden is.

