Johan Walckiers
Johan Walckiers, suiveur du Standard
Weer geen Standard in Champions' Play-offs? "Hoe kan dat als we het nog nooit hebben gedaan?"
Foto: © photonews
Standard de Liège heeft punten laten liggen in de strijd om de top zes. Tegen RAAL La Louvière bleef het op Sclessin bij een gelijkspel, waardoor de situatie plots een stuk moeilijker is geworden.

Nochtans begon Standard uitstekend aan de partij. Al in de vijfde minuut ging de bal op de stip na een fout op Wagane Faye, en Marco Ilaimaharitra zette de strafschop om. De ideale start om voort te bouwen op de knappe zege van vorige week op Genk.

Maar La Louvière knokte zich terug in de wedstrijd en hield de Rouches in bedwang. Standard slaagde er niet in om door te drukken en moest uiteindelijk vrede nemen met een punt. Een gemiste kans in volle topzesrace.

Standard moet 9 op 9 halen maar deed dat nog niet eerder dit seizoen

Coach Vincent Euvrard weigert echter de handdoek te gooien. “Wij blijven gemotiveerd. Wij vertegenwoordigen Standard en vandaag is niets wiskundig uitgesloten. We moeten ons snel concentreren en we gaan naar Waregem voor de drie punten.”

De opdracht is duidelijk: negen op negen in de laatste drie speeldagen van de reguliere fase. Toch blijft Euvrard realistisch. “Met alle respect voor ons team, hoe kunnen we praten over drie opeenvolgende overwinningen terwijl we dit seizoen nog nooit hebben gedaan?”


De trainer wil dan ook geen berekeningen maken. “We zullen ons uitsluitend richten op de volgende wedstrijd. Het enige wat we in gedachten moeten houden, is Zulte thuis te verslaan.” De ambitie leeft nog, maar de foutenmarge is volledig verdwenen.

